陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相　67年來多次新回歸

▲ 東森新媒體ETtoday再次採訪北京神秘「閱兵村」 。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇-任以芳／北京-台北報導

大陸「九三大閱兵」將在下個月（9月3日）登場，大陣仗的徒步方隊也是外界最注目焦點之一。《東森新媒體ETtoday》記者與外媒再次受邀探訪神秘的「閱兵村」，除了三軍儀隊男女徒步方隊、維和部隊等方對曝光，這次閱兵「首次」安排「民兵女方隊」上陣，來自大陸15個省抽組民兵參與，新亮相女兵穿著改良迷彩服，顯得更加精神，每天在烈日下八小時曝曬，包括40秒不能眨眼訓練，女兵們照單全收，表現得宜。

大陸每10年一次舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利「大閱兵」，今年將於9月3日在天安門登場，共有45個方隊+新機型首秀，還有抗戰老部隊和新力量同框。閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。

其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，將接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。

▲ 今年最受注目「民兵女方隊」首度曝光 。（圖／記者陳冠宇攝）

67年前首創立「民兵女方隊」再次回歸

按照管例，每逢「閱兵」盛事，大會安排中外媒體探訪神秘的閱兵村，《東森新媒體ETtoday》記者再次受邀前往採訪，距離北京大約一小時車程的昌平區南口「閱兵村」基地，正在緊鑼密鼓訓練，記者剛踏進訓練基地，聽到震耳欲聾的口號聲，相當震撼。

除了三軍儀隊、維和部隊、軍樂隊徒步方隊，今年最受注目「民兵女方隊」首度曝光，女民兵整齊劃一動作與腳步，讓人以為是「複製、貼上」。

大會介紹，本次受閱著裝上，此次民兵方隊與以往的閱兵相比，有很大創新，「充分展現新時代中國民兵的嶄新形象」。記者現場觀察「民兵女方隊」穿著淺色迷彩軍裝、卡其短靴，搭配率性類牛仔風格軍帽，雖然沒有其他徒步方隊軍裝來的嚴肅，多了幾分貼近民間精神力量。

▲ 大陸1958年首次閱兵「民兵女方隊」始祖，與2025年新式「民兵女方隊」（右），變化進步極大 。（合成圖／記者陳冠宇攝、翻攝百度）

資料記載，大陸1958年閱兵「首次」設立「女民兵隊伍」，即使是老百姓也按照解放軍訓練，以正方的隊形前進。當時參與的群體有石景山鋼鐵廠和發電廠的工人民兵師；國棉一、二、三廠的工人民兵；還有背著一台報話機和卡賓槍的是郵電學院「學生」民兵方隊。

從1958年到現在，大陸舉行多場閱兵大典，「民兵女方隊」始終是注目焦點，比如70週年閱兵出現的「女民兵方隊」被稱「鏗鏘玫瑰」。

解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠在也介紹，抗日戰爭中，民兵的規模達到了260萬人以上。「廣大民兵英勇作戰，殲敵10.6萬餘人，使日本侵略者陷入了人民戰爭的汪洋大海。」

徐貴中介紹，民兵轉型重塑，以平時服務、即時應急、戰時應戰的使命作用。這次閱兵，從15個省抽組民兵參與，來自鐵道游擊隊、平原游擊隊等威名遠揚的民兵隊伍，有的來自創造了地道戰、地雷戰、麻雀戰等獨特戰法發源地的民兵組織，與歷史連結。

▲ 男女官兵的烈日下八小時魔鬼訓練。（圖／記者陳冠宇攝）

嚴格魔鬼訓練「曬出黑白色差」

閱兵村男女官兵一視同仁，每周受訓五天，風吹日曬雨打，天天受訓至少八小時。依照先前慣例，為了讓徒步方隊視覺有整體震撼感，高度必須一致。篩選時男生平均175~185公分，女生163~175公分；其次身家清白，臉的門面也很特別重要。

再來就是各種魔鬼訓練，男女官兵必須直視前方40秒不能眨眼，烈日下一天訓練八小時。擔心曬黑的女兵們依然帶妝上陣，不少人塗抹厚重防曬油，導致臉與脖子出現嚴重色差，即使滿頭大汗也不能擦拭，甚至遇到小蟲蟲干擾，必須冷靜忍住，否則功虧一簣，非常辛苦！

另外，「複製、貼上」的腳步也是一絕，一字排開大長腿踢正步，如果沒統一在直線上，全部重練。官兵的帽線、槍線、腿線必須一致，正步200公尺和齊步100公尺，動作不能變形，必須練到默契十足，經常有人把軍靴踢壞了好幾雙。

▲中國人民解放軍儀仗司禮大隊石斌上尉。（圖／記者陳冠宇攝）

中國人民解放軍儀仗司禮大隊石斌上尉受訪時也指出，眼看「九三大閱兵」倒數計時，內心很激動，由於他與戰友是儀仗隊抽組而來，都是常年執行任務，心裡素質，動作基礎，外在形象與紀律都有較好基礎，訓練對他們來說沒有任何壓力。

石斌也指出，這次閱兵就是向全世界展示「珍愛和平」，中國軍隊始終是維護世界和平與地區穩定的重要保障力量，也是年輕軍兵是對歷史的重溫，感受如今繁榮生活，都是先烈用生命熱血換來，必須要牢記心裡，不是對仇恨的延續，「珍惜當下、珍惜和平。」





▲鮮少曝光大陸「維和部隊」徒步方隊，藍色貝雷帽是特色標誌。（圖／記者陳冠宇攝）

70分鐘「九三大閱兵」受閱徒步方隊新體制亮相

「維和部隊」徒步方隊曾在2019年「十一大閱兵」首次曝光，頭戴藍色貝雷帽是標準特色。時隔6年，號稱「大陸藍盔」再次參與「九三大閱兵」，也是外界注目焦點。

徒步方隊指揮機構辦公室副主任韓立明大校今也介紹，「徒步方隊既堅持了歷次閱兵的傳統特色，又凸顯了中國軍隊深化改革帶來的鮮明特徵，既反映了人民軍隊的光輝歷程和偉大成就，又展現了奮進新時代的情況。」

韓立明也介紹三個特點，「一是展示了廣大官兵的忠誠信仰，9月3日當天將走過天安門，接受黨中央習主席的檢閱，宣示的是全軍官兵堅決聽黨指揮，堅定維護核心的信仰信念。」

他繼續介紹，「二是反映了抗戰精神的薪火相傳。」穿越部隊大多從具有抗戰部隊血脈的單位抽組，涵蓋了八路軍、新四軍、東北抗聯、華南游擊隊等抗戰主力，體現對革命先烈的深切緬懷。

他也強調，本次受閱徒步方隊既是解放軍改革重組後，新的軍兵種佈局的一次集中亮相，又展示了解放軍三結合的武裝力量組成，充分反映了新體制編成特點。

▼ 閱兵村現場即景，最困難就是「一直線」踏步。（圖／記者陳冠宇攝）