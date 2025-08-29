　
颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

▲▼熱帶性低氣壓TD17潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD17潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(29、30日)兩天高溫炎熱、北部高溫達38度，恆春半島、花東有降雨機率。最新模式模擬更顯示，明天可能會有颱風生成，下週還有其他「熱帶系統」，西北太平洋仍處颱風好發期。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(29、30日)兩天各地晴時多雲，高溫炎熱；北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。

今日各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至37度、南部24至35度、東部21至35度。

▲▼南海「熱帶低壓」週六(30日)前成颱機率再略調升至60% (左圖)。路徑向西北西轉偏西，雖類似「劍魚」，但強度弱很多(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲南海「熱帶低壓」週六(30日)前成颱機率再略調升至60% (左圖)。路徑向西北西轉偏西，雖類似「劍魚」，但強度弱很多(右圖)。（圖／洩天機教室）

下週日至週二(31至2日)南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。下週三、四(3、4日)各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。

「熱帶低壓」在南海緩慢發展，週六(30日)前成颱機率再略調升至60% ，路徑向西北西轉偏西，雖類似「劍魚」，但強度弱很多，對台無影響。最新模式模擬更顯示，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

氣象吳德榮

