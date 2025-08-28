午後雷雨襲2地　熱帶系統發展「路徑類似劍魚颱風」

▲午後中南部和北部山區有雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)和明天花東、恆春半島、基隆北海岸、東北部等地有局部雨外，午後中南部和北部山區有局部短暫雷陣雨。南海有低壓帶和熱帶系統發展，路徑與「劍魚」颱風類似，朝中南半島前進，對台灣沒有直接影響，但南方大低壓帶可能輸入水氣，花東容易下雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，今明兩天花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢。今天大台北山區也有零星短暫陣雨。周六天氣也是類似，花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜進一步說明，明天有高層冷心低壓通過，水氣比較少，但作用可能不是很大，因此有局部較大雨勢。

周日到下周一水氣增多，林定宜指出，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部、東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，下周一清晨到上午中南部也有零星短暫陣雨。下周二、下周三花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

風向方面，林定宜表示，未來三天環境吹偏東風，周日、下周一吹東南風偏南風，下周二、下周三轉回東風。

至於是否有颱風生成趨勢，林定宜說明，未來南海可能有低氣壓逐漸發展，朝中南半島方向前進，路徑與劍魚颱風類似，會經過海南島南邊到越南，強度發展比較慢，未來是否增強發展為颱風仍待觀察；不過路徑對台灣沒有直接影響，但南方大低壓帶水氣較多，花東地區容易下雨。

至於菲律賓東方海面未來是否有熱帶系統發展，林定宜說，目前變數仍多，要時間近一點再觀察。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，林定宜表示，今天依舊高溫炎熱，桃園、新北有38度高溫，其他地區包括中南部近山區平地也有36度以上。後續天氣在沒有下雨時依舊高溫炎熱。