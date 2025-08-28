　
九州新燃岳火山突噴發！噴煙衝5500公尺高空　日氣象廳發警戒

▲▼日本九州新燃岳火山曾於2018年噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新燃岳火山曾於2018年噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本九州霧島連山新燃岳火山28日清晨4時53分突然噴發，噴煙直衝天際達5500公尺高度，自7月3日以來首次超越5000公尺。日本氣象廳隨即發布警報，維持3級噴火警戒，呼籲民眾嚴加戒備。

綜合NHK及《共同社》，位於鹿兒島縣與宮崎縣交界的新燃岳火山清晨4時53分噴發後，5時23分再度噴發，第二次噴煙高度達4500公尺。氣象廳表示，目前尚未發現大型噴石或火山碎屑流，但噴煙正朝西南方向飄散。

預測指出，28日下午3時以前，鹿兒島縣霧島市及宮崎縣小林市將出現大量火山灰。氣象廳呼籲，火山口周圍3公里範圍內須嚴防大型噴石，2公里內需警戒火山碎屑流，受影響地區民眾應避免外出及開車。

霧島山火山防災協議會28日召開線上會議，鹿兒島大學名譽教授地頭薗隆警告，即便是少量降雨也可能引發土石災害，因此迅速清除火山灰極為重要；京都大學名譽教授石原和弘則指出，此次噴發與2011年、2018年的岩漿噴發型態不同，地下變化較為緩慢。

新燃岳自2018年6月噴發後，沉寂7年後於今年6月22日重新活躍。在距離新燃岳約6公里的霧島神話之里公園，上午11時20分已可見火山灰從空中飄落，停車場車輛也被火山灰覆蓋。

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。每年此時，中日關係都顯得微妙；今年日本政要中，僅有前首相鳩山由紀夫將出席閱兵。大陸外交部今（28）日於一場記者會上批評日本仍有勢力「為當年的戰爭罪犯翻案招魂」，是「對人類良知的挑戰」。

關鍵字：

日本火山噴發氣象警報

