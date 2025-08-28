又有熱帶低壓生成！最新路徑曝　明午後雷雨襲桃園以南

▲熱帶性低氣壓TD17生成。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

明天(29日)花東、恆春半島、北海岸、東北部有局部或零星降雨，午後桃園以南有局部雷陣雨。今天下午熱帶性低氣壓TD17生成，因發展速度慢，是否會增強為颱風仍待觀察，路徑將朝中南半島前進，對台灣沒有直接影響。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天和周六兩天的天氣類似，環境吹偏東風，迎風面地區花東及恆春半島有不定時局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢。

周日和下周一轉偏南風到東南風，水氣增加。林定宜說明，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；下周一清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二至下周四改吹東北風，林定宜指出，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

至於熱帶系統發展，林定宜表示，今天下午熱帶性低氣壓TD17已經生成，位於鵝鑾鼻西南方960公里處，因發展速度比較慢，是否會增強為颱風還要觀察，未來路徑往中南半島方向前進，跟劍魚颱風類似，路徑對台灣沒有直接影響。