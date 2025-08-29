新北等7縣市熱爆38℃　週日變天

▲新北市今天會有38度高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天天氣高溫炎熱，新北市紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。迎風面花東地區及恆春半島有雷雨，週日風場改變，東南部、恆春半島有雷雨。

今天（29日）大環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。

氣溫方面，各地高溫普遍為31-36度，其中大台北、桃園及中南部近山區處有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

▲高溫資訊（圖／中央氣象署）



8/30（六）台灣位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

8/31（日）-9／1（一）大環境逐漸轉成偏南至東南風，南方水氣略增，東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；9/1清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。