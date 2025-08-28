　
政治

吳志中宴請IPAC團　英保守黨前黨魁：民主國家應團結正視中國威脅

▲▼外交部政務次長吳志中（左）與團長英國國會史密斯（Sir Iain Duncan Smith）下議員相互贈禮。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長吳志中與團長英國國會下議員史密斯相互贈禮。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中27日午宴歡迎英國保守黨前黨魁、英國國會下議員史密斯（Sir Iain Duncan Smith）所率領的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團一行5人，感謝IPAC持續以具體行動展現對台灣的強勁支持。史密斯表示，民主國家應當團結一致，正視中國帶來的威脅與挑戰。

吳志中表示，中國近年對台灣統戰滲透、灰色地帶侵擾及軍事恫嚇日益頻繁，片面改變台海現狀的行徑嚴重破壞區域和平及穩定。台灣致力落實「和平四大支柱行動方案」，透過強化自我防衛為印太安全做出貢獻。同時，國際社會挺台力道持續提升，包括關切中國對台軍演、派遣軍艦通過台海，以及反制中國所謂的「一中原則」等，在在顯示台灣對全球安全及繁榮至關重要，期盼未來台灣與理念相近國家深化更多關鍵領域的合作。

史密斯指出，IPAC目前成員來自全球43國國會及歐洲議會，彰顯國際社會對中國的關切持續提升。中國近年挾其政經影響力，無視國際秩序並破壞自由市場經濟，民主國家應當團結一致，正視中國帶來的威脅與挑戰。倘國際社會無法共同遏止中國的野心，恐使中國威權擴張行徑變本加厲。未來IPAC將持續發聲關切中國議題，並以具體行動促進全球民主發展。

外交部表示，IPAC去年7月在台北舉辦第四屆年會，計有來自全球23國及歐洲議會共49位議員及政要出席，年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議各國議會決議範本」，迄今已有多國國會通過相關動（決）議及行政部門表達友我立場。另外，訪團此行曾晉見賴清德總統，拜會國家安全會議秘書長吳釗燮、大陸委員會主任委員邱垂正、國家發展委員會副主任委員詹方冠及國防安全研究院等單位。

▲▼外交部政務次長吳志中午宴歡迎「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團。（圖／外交部提供）

▲▼外交部政務次長吳志中午宴歡迎「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團。（圖／外交部提供）


