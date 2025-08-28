　
政治

他爆2024侯友宜、郭台銘早談好　近侯人士駁斥：此時刷存在感幹嘛？

▲國民黨秘書長黃健庭接受專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》提供）

▲國民黨秘書長黃健庭接受專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨祕書長黃健庭今（28日）接受專訪時大爆2024總統大選秘辛表示，早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。對此，近侯人士駁斥，選舉已翻很多頁，本不需要再重提計較，實在難以理解此時刷存在感目的為何？

黃健庭談及2024年總統大選，感嘆自己與朱立倫被冤枉，其中最嚴重的就是批評「拉郭卡侯」，但事實是郭台銘在2023年2月公開表示在等國民黨的提名辦法，而自己身為秘書長才主動去拜訪郭台銘，且早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。

另，黃健庭也說，當時侯、郭兩人講好互比民調、幹部評鑑，郭台銘自己還說公司經營不能只看CEO，也要看董事會的想法，因此除了民調也有幹部評鑑，當時會議室裡面只有郭、侯、朱與他，沒想到最後還是被批評黑箱，「我最後悔的事就是沒錄音、拍照！」後來國民黨頻頻遭郭陣營攻擊，黃健庭告訴朱立倫，真的很想上節目自清，但朱立倫勸導要顧全大局，「我當時只能靠禱告度日。」

針對黃健庭的爆料，近侯人士表示，在黨主席朱立倫邀集侯友宜和郭台銘見面之前，「兩人並沒有私下見過面，更不要說談論到選舉」。該人士也說，選舉已翻很多頁，本不需要再重提計較，實在難以理解此時刷存在感目的為何？
 

隨著國民黨主席朱立倫堅持交棒，自稱已經開始「數饅頭」、準備交接的祕書長黃健庭今（28日）接受專訪時大爆2024總統大選秘辛，郭台銘曾同意改任不分區立委並競選國會議長，且早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。他並抱怨侯友宜陣營還有人責怪黨中央為何不一開始就拒絕郭台銘，太晚提名侯友宜，但事實是侯友宜自己要求更晚提名，當時黨中央真的很為難。

