大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過了

▲國民黨秘書長黃健庭接受專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》提供）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著國民黨主席朱立倫堅持交棒，自稱已經開始「數饅頭」、準備交接的祕書長黃健庭今（28日）接受專訪時大爆2024總統大選秘辛，他說，郭台銘曾同意改任不分區立委並競選國會議長，且早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。他並抱怨侯友宜陣營還有人責怪黨中央為何不一開始就拒絕郭台銘，太晚提名侯友宜，但事實是侯友宜自己要求更晚提名，當時黨中央真的很為難。

黃健庭談及2024年總統大選，感嘆自己與朱立倫被冤枉，其中最嚴重的就是批評「拉郭卡侯」，但事實是郭台銘在2023年2月公開表示在等國民黨的提名辦法，而自己身為秘書長才主動去拜訪郭台銘，且早在郭台銘對外宣稱要選總統之前，就曾與侯友宜談過，絕非朱立倫邀請郭台銘參選。

黃健庭並拿出厚厚一疊自己過去與郭台銘父子相互往來的簡訊資料強調，郭台銘當時承諾，會配合黨中央與朱立倫的決策，不論最後提名誰參選，保證都會出錢出力，幫助國民黨勝選。因此當年3月11日黃健庭約郭台銘見面時，有告訴郭，國民黨的人選就是郭、侯兩人，並將以初選機制決定誰贏誰選，如果侯友宜獲得提名，國民黨就提名郭台銘為不分區立委並且參選立法院長，當時郭台銘還稱，當總統會被關在總統府，所以自己不必排在第1名，可以藉此催票，隔一天郭台銘的兒子郭守正告訴他，父親正面看待這項提議。

黃健庭說，當時侯、郭兩人講好互比民調、幹部評鑑，郭台銘自己還說公司經營不能只看CEO，也要看董事會的想法，因此除了民調也有幹部評鑑，當時會議室裡面只有郭、侯、朱與他，沒想到最後還是被批評黑箱！「我最後悔的事就是沒錄音、拍照！」後來國民黨頻頻遭郭陣營攻擊，黃健庭告訴朱立倫，真的很想上節目自清，但朱立倫勸導要顧全大局，「我當時只能靠禱告度日。」

黃健庭感嘆，後來與朱立倫被講成「拉郭卡侯」、「內定侯友宜」，「請問我們是人格分裂嗎？」侯陣營還怪黨中央為何不一開始就拒絕郭台銘、抱怨提名太晚，但當時的侯友宜甚至要求更晚一點！主張延到6月新北市議會定期會議結束後再提名！真的都讓黨中央很為難，「時任侯友宜競辦執行長金溥聰不是很好配合的人。」