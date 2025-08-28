幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

▲郝龍斌預計這幾天將對外正式宣布是否參選黨主席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月改選，「盧秀燕選黨主席」的火苗自今年初大罷免運動起延燒，黨內對朱立倫不滿聲浪蓄積，盧秀燕作為藍營一姐被視為最可能的接班人，然而在盧表態拒選後黨內陷入混沌，目前有意參選者包括孫文學校校長張亞中、藍委羅智強被認為「份量」不足，讓基層集體焦慮。據悉，眼看盧秀燕始終勸不動，非朱陣線已集結力拱擁有黨務經驗、人和俱佳的前台北市長郝龍斌出馬角逐黨魁，擔當起「造后者」角色，預計這幾天就會做出決定。

國民黨原本預計9月1日至5日進行黨主席改選領表登記作業，國民黨中常委陳俗蓉與鄭正鈐於昨日的中常會上提案延後。鄭正鈐表示，823公投及罷免投票才剛結束，時間實在太匆忙，地方上很多黨員反映，823之後讓藍營更具信心，希望領表登計時間往後延長2周，順利獲得大家的支持通過，投票時間沒有改變，全代會時間也沒有改變。

藍營人士指出，其實延後領表時間，目的是為讓正在考慮參選的「大咖們」更能充裕盤點手中票源，否則表態參選者眾多，但難出現孚眾望的領導者，也只是徒增內亂而已。其中，曾擔任過副主席的郝龍斌近日接獲不少地方勢力勸進，成為了反朱陣營及戰鬥藍的最大公約數，但郝龍斌因過去已2度參選黨主席失利，考慮面向較多，因此才始終未正式表態。

該人士指出，郝若選黨主席，軍系背景除可獲黃復興系統支持，又於大罷免期間全台跑透透，站台幫藍委反罷免，相當活躍，更與議長系統、地方勢力如張榮味、傅崐萁保持良好互動，當年郝在台北市長任內，就是經由張榮味推薦，聘用韓國瑜出任北農總經理，郝與張的交情可見一斑。

唯一疑慮是與民眾黨過去的心結未解，但近郝人士表示，先前柯文哲捲弊案遭檢調一押再押，郝龍斌一月時已透過臉書公開聲援，認為司法機構本應是社會正義的最後一道防線，但如今司法和檢調的公信力也隨之一起陪葬，所以未來若民眾黨方面還有疑慮，剛好也可給盧秀燕出面整合的機會。

知情人士透露，郝龍斌陷入長考的另一個原因還有至為關鍵的黨務「資源」問題。大罷免國民黨雖然過關，但是持續半年以上的大罷免戰場，早已提前把明年的戰備糧草燒光了，2026年九合一選戰的糧草在哪裡是一大困境，再加上美國總統川普對等關稅，很多國民黨金主都是傳產老闆，備受衝擊，未來籌措選舉政治獻金更加困難。歷經思索，郝龍斌這幾天就會決定是否表態參選，該人士表示，因應大局觀，「郝龍斌目前看來參選可能性不低。」