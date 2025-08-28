痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

▲行政院長卓榮泰宣布新任閣成員。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免落幕，行政院啟動內閣改組，今(28日)召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」公布16位新內閣名單。對此，前立委沈富雄表示，大罷免手段之狠，比真正的解散國會更狠毒，而且閃避了總統及閣揆應負的後續責任，占盡便宜，吃盡豆腐，現在政府卻以區區16名不甚起眼，甚至含次長級類閣員的去職，做為搪塞，取代內閣總辭，說穿了是一個吃人夠夠，倒行逆施，吃肉連骨頭一起吞的狠心政黨。

行政院今日舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，16人名單包含行政院秘書長張惇涵、行政院副秘書長阮昭雄、經濟部長龔明鑫、政委兼國發會主委葉俊顯、衛福部長石崇良、數發部長林宜敬、運動部長李洋、運動部常務次長洪志昌、運動部政務次長黃啟煌、衛福部次長莊人祥、教育部次長劉國偉、數發部次長侯宜秀、環境部次長謝燕儒、運動部次長鄭世忠、原民會副主委陳義信、僑務委員會副委員長李妍慧。

沈富雄表示，「類解散國會」一舉要罷免掉39%的區域立委，如只算非綠者，則比率高達76%，罷人不罷己，手段之狠，比真正的解散國會更狠毒，甚且以罷團為名，避開了必須由國會先發動倒閣為前提的條件，而且閃避了總統及閣揆應負的後續責任，占盡便宜，吃盡豆腐。

沈富雄表示，只是天可憐見，驅使極度不忍的中間選民出手保全了這良莠不齊的31名被罷免人的政治生命，萬一執政黨的陽謀得逞，後果之慘烈實難以想像。

針對內閣改組，沈富雄直言，現在政府卻以區區16名不甚起眼，甚至含次長級類閣員的去職，做為搪塞，取代應有的內閣總辭，說穿了是一個吃人夠夠，倒行逆施，吃肉連骨頭一起吞的狠心政黨。

沈富雄說，台灣有一個狠毒精明的執政黨和一個懦弱昏庸的在野黨，而人民依舊日常無虞，天佑台灣！天佑我小小多山可愛的國家！

▼卓榮泰內閣16人異動名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）