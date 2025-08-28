我國防預算破3％　陸國防部嗆要「加強練兵備戰」

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

我明年國防預算首次突破3％，大陸國防部今（28）日公開嗆賴清德政府是「窮兵黷武」、美國的「提款機」，並稱解放軍會加強練兵備戰，全面提升打贏能力。

行政院院會近日通過115年度中央政府總預算，其中國防預算編列總額達9495億元，占GDP3.32％，首次突破3％，也創歷年新高，引發關注。

大陸國防部今（28）日舉行例行記者會，發言人張曉剛對此表示，台灣的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作。

他接著批評，「賴清德當局在窮兵黷武的邪路上狂奔，對美方予取予求、甘當『提款機』掏空台灣，難逃玩火自焚的下場」。

張曉剛最後說，「解放軍加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日也對此表態稱，「賴清德當局頑固堅持『台獨』分裂立場，為一黨私利，企圖『以武謀獨』，罔顧島內（指台灣）民意，大肆揮霍民脂民膏，大搞『全民皆兵』，把台灣民眾綁上『台獨』戰車，升高台海緊張局勢，是對台灣民眾安全與利益的最大威脅。」

朱鳳蓮還嗆，賴清德「甘當美國軍火商的『提款機』，對外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，不僅毫無用處，反而會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，『倚美謀獨』注定失敗，『以武謀獨』必將自取滅亡。」