大陸 大陸焦點 特派現場

我國防預算破3％　陸國防部嗆要「加強練兵備戰」

▲▼大陸國防部發言人張曉剛（2025.08.28）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

我明年國防預算首次突破3％，大陸國防部今（28）日公開嗆賴清德政府是「窮兵黷武」、美國的「提款機」，並稱解放軍會加強練兵備戰，全面提升打贏能力。

行政院院會近日通過115年度中央政府總預算，其中國防預算編列總額達9495億元，占GDP3.32％，首次突破3％，也創歷年新高，引發關注。

大陸國防部今（28）日舉行例行記者會，發言人張曉剛對此表示，台灣的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作。

他接著批評，「賴清德當局在窮兵黷武的邪路上狂奔，對美方予取予求、甘當『提款機』掏空台灣，難逃玩火自焚的下場」。

張曉剛最後說，「解放軍加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日也對此表態稱，「賴清德當局頑固堅持『台獨』分裂立場，為一黨私利，企圖『以武謀獨』，罔顧島內（指台灣）民意，大肆揮霍民脂民膏，大搞『全民皆兵』，把台灣民眾綁上『台獨』戰車，升高台海緊張局勢，是對台灣民眾安全與利益的最大威脅。」

朱鳳蓮還嗆，賴清德「甘當美國軍火商的『提款機』，對外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，不僅毫無用處，反而會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，『倚美謀獨』注定失敗，『以武謀獨』必將自取滅亡。」

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／記憶體大廠美光后里廠「白色氣體」外洩！　12人送醫
薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩　工作內容曝光
鄭文燦被爆帶長髮女進房片　身分鑑定結果曝！
「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵　1.2萬人讚爆
黃國昌送暖「柯總召最近很辛苦」　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流
大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過
獨／軍卡瞎撞瑞典坦克！他問「哪單位的」...秒被連長踢出群

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

陸36歲男子靠「水下推進器」偷渡澳門被逮　獲刑4個月

731部隊大量投入鼠疫菌！　他嘆：細菌戰倖存者又被做活體實驗

陸商務部：貿易談判代表李成鋼將赴華府

我國防預算破3％　陸國防部嗆要「加強練兵備戰」

陸2025民企500強揭曉　京東居首...華為排名第四

港11歲自閉女遭「夜夜爬床」　生母「全力護繼父」法官也看不下去

生前轉發「殺妻新聞」　陸美人妻遭老公磚砸、車撞、亂刀砍死

去美國化　中國自美進口能源趨於零

大陸國防部軍事預算國軍解放軍

