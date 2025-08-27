　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國眾議院5月曾要求審查中國宇樹科技機器狗　跟解放軍密切相關

▲▼台北市近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施。（圖／李四川臉書）

▲台北市近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施。（圖／李四川臉書）

記者陶本和／台北報導

北市府近日將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施，但被質疑廠商是中國的宇樹科技，存有資安風險。根據今年5月，美國聯邦眾議院委員會曾公開要求審查這家中國宇樹科技機器人廠商，並點名其與中共解放軍、共產黨有密切聯繫，質疑其遠端數位存取的風險。

台北副市長李四川近日透過社群媒體釋出一張照片，介紹北市的「巡檢新夥伴」智能機器狗。他也親自帶著機器狗到人行道巡視，展現在人行環境治理上的創新應用。他也透露，這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。

不過，這也引起外界高度質疑，因其廠商為中國的宇樹科技，存有資安風險。但對於外界的質疑，北市新工處表示，機器狗檢測設備的資訊傳輸是由台灣廠商開發整合，沒有資安疑慮問題；機器狗的原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售給學術機構研究使用，不發售給私人企業。

新工處指出，國內研發的機器狗尚無可商業應用於道路巡檢的機器狗載具，因此，廠商選擇採用現有載具做為平台，將資源集中於核心檢測設備與AI技術的開發，確保在既定時間內完成系統導入與驗證，順利達成計畫目標。

至於外界所擔憂的中國宇樹科技的機器狗，其實在今年5月份在美國就有高度討論，美國聯邦眾議院委員會當時點名，曾登上央視春晚舞台的宇樹科技，指其與解放軍附屬機構和中國共產黨實體有密切聯繫，使用宇樹機器人也有遠端數位存取的風險。

關鍵字：

台北市智能機器狗資安風險巡防解放軍

