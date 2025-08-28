　
社會 社會焦點 保障人權

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克！他問「哪單位的」...秒被連長踢出群組

▲▼獨／國軍卡車瞎撞瑞典坦克！挨撞男才問「哪單位的」...被連長踢出群組。（圖／當事人提供）

▲十軍團一輛軍卡與民車發生車禍，駕車蘇姓中士的連長與當事民眾因溝通不順，竟把人從群組內踢出。（圖／當事人提供）

記者許權毅／台中報導

台74線日前發生一起國軍與民車車禍，十軍團234旅蘇姓中士駕駛軍卡，恍神撞上一台Volvo轎車，且明顯肇責是軍方較大。Volvo車主盧男卻控訴，與蘇姓中士、該單位周姓連長在LINE群組討論賠償時，因價錢落差36萬，商談不順，詢問「單位全名」後，就遭周姓連長踢出群組。軍方表示，周姓連長今早致電致歉，後續由營輔導長協助賠償事宜。

【相關報導】獨／軍卡撞車瞬間曝！中士疑恍神出包　下車看「破大洞」三條線

事發在15日上午，台74線16.6k處一輛國軍軍卡與一台「瑞典坦克」Volvo轎車發生碰撞，導致Volvo轎車左側車門嚴重受損。駕駛軍車的蘇男與民車駕駛盧男都沒有受傷，也沒有酒駕，肇事責任尚未出爐。

▲▼獨／國軍卡車瞎撞瑞典坦克！挨撞男才問「哪單位的」...被連長踢出群組。（圖／當事人提供）

▲▼事發當下，十軍團軍卡突然往右靠，撞上當時在外線車道的Volvo轎車。（圖／當事人提供）

▲▼獨／國軍卡車瞎撞瑞典坦克！挨撞男才問「哪單位的」...被連長踢出群組。（圖／當事人提供）

遭撞的盧男說，當時自己開在外線車道，國軍卡車是在中線車道，疑似恍神了1秒，卡車就往自己的車子撞過來，車子被拖著走。自己的轎車安全防護等級尚可，換作其他車，後果不堪設想，要求軍方不要輕忽。

盧男說明，轎車經原廠評估，修繕費至少65萬起跳，但軍方保險公司認為車輛折舊後，僅能賠償29萬，之間有36萬的落差。軍方跟自己、保險公司成立調解賠償LINE群組，裡頭有肇事的蘇姓中士、蘇所屬單位周姓連長以及雙方保險公司，溝通卻不順利。

▲▼獨／國軍卡車瞎撞瑞典坦克！挨撞男才問「哪單位的」...被連長踢出群組。（圖／當事人提供）

▲盧姓車主將車送回原廠估價，確實報價約65萬元。（圖／當事人提供）

盧男控訴，周姓連長稱「蘇姓中士（駕駛）是執勤時車禍，造成車損，應該由軍方保險負擔賠償責任」，但金額落差如此大，保險公司又不能負擔全數款項，雙方溝通未果。盧男說，昨（27）日在LINE群組內詢問一句「請問單位全名？」直接遭周姓連長踢出群組，態度極為傲慢、消極。

盧男表示，該單位十軍團234旅聯兵二營戰支連，周姓連長跟連輔導長今（28）日上午致電，為「踢群」一事致歉，但也沒說明任何原因，後來升級成營輔導長致電溝通，仍跳針說「配合行政程序，一切交由保險公司處理。」認為軍方根本就是「撞後不理」。

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲肇事蘇姓中士（右）當時看著自己撞上的轎車，並穿上反光背心等候警方、拖吊業者。（圖／當事人提供）

十軍團回應，該起車禍案件須待警方正式判斷出肇責，會再按照正常流程，進行後續賠償討論，積極與當事者洽談。周姓連長今早致電給盧姓民眾致歉，後續由營輔導長聯繫，再次向盧姓民眾說明致歉，並全權由營輔導長協助討論後續事宜。

十軍團說，周姓連長為主動報告此事，將口頭告誡周姓連長，後續是否有需要懲處，會再研議，軍方會盡力調解雙方糾紛、賠償事宜。

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩　工作內容曝光
鄭文燦被爆帶長髮女進房片　身分鑑定結果曝！
「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵　1.2萬人讚爆
黃國昌送暖「柯總召最近很辛苦」　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流
大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過
獨／軍卡瞎撞瑞典坦克！他問「哪單位的」...秒被連長踢出群
獨／軍卡撞車瞬間曝　出包中士看「破大洞」三條線

獨／軍卡撞車瞬間曝　出包中士看「破大洞」三條線

十軍團234旅一名蘇姓中士15日駕駛軍卡車時，於台74線快速道路發生車禍，蘇疑似駕車時恍神，把一台Volvo轎車撞出一個大洞。《ETtoday新聞雲》查看事發行車紀錄器畫面，可見蘇姓中士當時雖有察看後照鏡，卻未發現盧男車輛，撞上後，副駕同袍嚇了一大跳，趕緊下車報警，蘇姓中士穿著反光背心，看著自己肇事結果，一臉尷尬。

我國防預算破3％　陸國防部嗆要「加強練兵備戰」

我國防預算破3％　陸國防部嗆要「加強練兵備戰」

即／88歲阿婆遭賓士撞倒　男駕駛竟再把她輾死

即／88歲阿婆遭賓士撞倒　男駕駛竟再把她輾死

和事佬暴走　台中宗教用品公司被潑紅漆

和事佬暴走　台中宗教用品公司被潑紅漆

台中警偷情被抓！竟查個資181次　休職1年

台中警偷情被抓！竟查個資181次　休職1年

