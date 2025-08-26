志願役加給調至3萬卡關　顧立雄拋「其他方式」：盼行政立法協商

▲國防部長顧立雄26日赴立院接受備詢，進入議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院6月通過攸關志願役加給將調高至3萬元的《軍人待遇條例》修正案，行政院未提覆議且總統府已公告實施，然日前115年度國防預算中卻未編入，行政院才表示將提釋憲及暫時處分。對此，國防部長顧立雄今（26日）表示，現在行政、立法共識還沒形成一致，希望透過釋憲或其他方式來達到行政、立法共識；至於其他方式為何？顧立雄說，行政、立法共識還未形成，希望這部分大家來進行協商。

顧立雄26日上午到立法院列席行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。針對行政院對上述《軍人待遇條例》修法提釋憲是否影響三軍統帥跟官兵互信？顧立雄受訪回應，三軍統帥賴清德指示國防部門的重要工作之一就是提升軍人待遇，包括軍人跟家眷福利，也希望讓官兵帶著榮譽感去執行保家衛國任務，也依此今年4月、6月、7月分別增加志願役、戰鬥部隊、網路戰、電偵、戰防加給，之後會持續依照部隊所需能力專長、任務性質、危險程度、經管衡平等，來陸續規劃加給幅度的調整方案。

顧立雄說，有關115年度預算編列，國防部基於行政一體原則，依照行政院指導來辦理，有關志願役福利加給至3萬元，現在行政、立法共識還沒形成一致，希望透過釋憲或其他方式來達到行政、立法共識，在共識達成後會依照行政院指導辦理。

顧立雄表示，明年度預算面對敵情日益嚴峻、威脅升高，要展現自我防衛能力決心跟能力，必須調升預算，總統也承諾達GDP 3％，而國防預算涉及三大塊，包括人員維持費、作業維持費、軍事投資，三者要維持衡平不宜偏廢，也特別感謝行政院支持單就年度預算增加逾20%，日後也會持續增加官兵福利跟生活照顧，來加速籌建新的武器裝備、妥善裝備維護保養、精實訓練等，待遇提升也會逐步檢討調整。

媒體追問，釋憲之外其他的方法為何？顧立雄表示，行政、立法共識還未形成，希望這部分大家來進行協商。至於總統頒布法令後行政院卻沒編入總預算，身為法律人認為合理嗎？顧立雄說，籌編預算是行政院權責，國防部基於行政一體，就有關籌編與否，行政院自然有其整體考量，基於衡平性、國家財政整體性，加以考量，國防部基於行政一體尊重跟接受。