　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

▲行政院長卓榮泰宣布新任閣成員。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新版財劃法去年三讀通過後，中央必須釋出4165億的財源給予地方，連帶影響統籌分配稅款、一般性補助款兩者的分配比例。台北市長蔣萬安今（28日）赴行政院會反映此事，對此，行政院長卓榮泰，財劃法修正後，為了避免影響到國防、外交以及科技的發展跟整體的經濟政策，不得不做一些必要的調整；他強調，地方所屬的學校電費、地方公有建物的耐震改善等，回歸地方自治；污水下水道、縣市管道路等，原則保留協助50%；而重大施政項目仍會以中央支應居多。

台北市長蔣萬安日前為了一般性補助款再槓中央，質疑主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般性補助，他今天列席行政院會前接受訪問時表示，今天來行政院院會，不只是為了台北市，也是為了各地政府發聲，一般性補助款和計劃性補助計劃性質不同，長期以來一直有公正公開的公式，現在行政院透過擴張解釋在對地方政府補助總額不變的前提下，中央政府可以調整對各縣市政府的補助金額。

蔣萬安直言，自己不能接受行政院透過擴張解釋的不公平作法，前幾年行政院風風火火的推動「班班有冷氣」，但現在教育部卻突然宣布取消對各級學校的補助，你裝冷氣、我繳電費，行政院有沒有想過多少地方政府的財政狀況是付不出這些電費？

卓榮泰今表示，基於財劃法修正後，為了避免影響到國防、外交以及科技的發展跟整體的經濟政策，不得不做一些必要的調整。卓指出，中央政府115年度挹注各地方政府的各項財源不會少於114年，整體的挹注財源是歷史新高，這是為了要確保調整之後，屬於地方的教育、社福、基本設施能夠繼續的維持，這一點非常重要。

卓榮泰說，目前有分3項，第1項是重大施政項目，還是由中央來支應的很多；第2項是中央跟地方共同分擔的，比如污水下水道、縣市管的道路或漁港設施、地方藝文，中央會保留50%的額度來協助。縱然地方有任何的需求，財政上有困難，在年度當中還是可以適度檢討，原則上是50%。

卓榮泰強調，重點是回歸地方依照地方制度精神來負擔的部分，這是屬於地方自治事項，比如地方所屬學校的電費、地方公有建築物耐震的改善經費、部分的廢棄物清理等經費，回歸到地方自治事項來支應。

卓榮泰特別提醒，有關於低收、中低收入戶，身心障礙及弱勢族群的經費需求，籲請各縣市政府，依統籌稅款要優先編列支應，不要影響到弱勢的族群。

另外，卓榮泰也請主計總處跟各縣市的主計處人員再詳細的說明：第一，時間上，請大家諒解；第二，效率上，請大家能夠配合。也請跟各地方政府能夠談到，未來整個申請的流程，主計總處會設計一套新的簡化流程，用快速的速度來滿足地方。

卓榮泰說，要請列席的市長放心，在未來申請案或是計畫請補助當中，行政院絕對不會有政治考量；過去一年當中，各地方政府，無論哪個黨派來跟行政院談，行政院沒有一項不答應的事。

卓榮泰強調，團隊考量的是「均衡台灣」，如何把財政級距比較差的、財政弱勢的，能夠拉起來，會用多一點精神來看這些；在其他重要的地方施政上面，都是中央建設延續的一環，我們不會有政治的考量，請各位縣市首長能夠放心，也共同來監督。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台2線遭夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」
快訊／新北男過馬路遭輾　臟器外露慘死
羅智強送暖柯建銘：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功
快訊／勘驗彭振聲認罪光碟！　檢為講台語和小沈律師吵翻天
快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝
快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+官員起訴
找傳播妹遭通報老婆　把麻吉「吊天車」虐殺5小時慘死
快訊／陳歐珀夫妻遭求重判24年2月　滿頭白髮畫面曝
外國女來台淘金　性交易月賺30萬秘辛曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

全黨逼宮柯建銘！　藍委「賴清德錯了」：人民要的是全面內閣總辭

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

全黨逼宮柯建銘！　藍委「賴清德錯了」：人民要的是全面內閣總辭

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

航港大數據創意應用競賽參賽隊倍增　陽明、交大為社會與學生組第一

蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

快訊／88歲阿婆推回收車遭賓士撞倒　男駕駛竟沒停車再把她輾死

梅西梅開二度率隊逆轉　邁阿密國際3比1擊退奧蘭多城闖進聯盟盃決賽

Talon發聲明回應「債務風波」　債主貼大量對話紀錄曝借錢過程

野生吳婉君「遮半臉現身高鐵站」！神情緊繃頻張望 真實狀態全被拍

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

道奇成為本季首支3連戰橫掃紅人球隊　羅伯斯回顧全場比賽

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

政治熱門新聞

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

國台辦轟修法綠色恐怖！陸委會回擊了

更多熱門

相關新聞

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

新版財劃法去年三讀通過後，中央必須釋出4165億的財源給予地方，行政院主計總處今（28日）說明，一般性補助款的立法意旨是協助地方均衡發展，在新版財劃法後，很多原來有差短的縣市已無差短，如果統籌分配稅款已經多拿的縣市，還要保障舊有一般性補助款，非常不合理，因此必須針對個別縣市的分配重新思考。目前的設計，就是要讓各縣市在新版財劃法施行後能都不減少，這是重新改變的分配方式。

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

陳義信任原民會副主委　卓榮泰笑稱：假日飛刀手沒假日了

陳義信任原民會副主委　卓榮泰笑稱：假日飛刀手沒假日了

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面