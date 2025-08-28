因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新版財劃法去年三讀通過後，中央必須釋出4165億的財源給予地方，連帶影響統籌分配稅款、一般性補助款兩者的分配比例。台北市長蔣萬安今（28日）赴行政院會反映此事，對此，行政院長卓榮泰，財劃法修正後，為了避免影響到國防、外交以及科技的發展跟整體的經濟政策，不得不做一些必要的調整；他強調，地方所屬的學校電費、地方公有建物的耐震改善等，回歸地方自治；污水下水道、縣市管道路等，原則保留協助50%；而重大施政項目仍會以中央支應居多。

台北市長蔣萬安日前為了一般性補助款再槓中央，質疑主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般性補助，他今天列席行政院會前接受訪問時表示，今天來行政院院會，不只是為了台北市，也是為了各地政府發聲，一般性補助款和計劃性補助計劃性質不同，長期以來一直有公正公開的公式，現在行政院透過擴張解釋在對地方政府補助總額不變的前提下，中央政府可以調整對各縣市政府的補助金額。

蔣萬安直言，自己不能接受行政院透過擴張解釋的不公平作法，前幾年行政院風風火火的推動「班班有冷氣」，但現在教育部卻突然宣布取消對各級學校的補助，你裝冷氣、我繳電費，行政院有沒有想過多少地方政府的財政狀況是付不出這些電費？

卓榮泰今表示，基於財劃法修正後，為了避免影響到國防、外交以及科技的發展跟整體的經濟政策，不得不做一些必要的調整。卓指出，中央政府115年度挹注各地方政府的各項財源不會少於114年，整體的挹注財源是歷史新高，這是為了要確保調整之後，屬於地方的教育、社福、基本設施能夠繼續的維持，這一點非常重要。

卓榮泰說，目前有分3項，第1項是重大施政項目，還是由中央來支應的很多；第2項是中央跟地方共同分擔的，比如污水下水道、縣市管的道路或漁港設施、地方藝文，中央會保留50%的額度來協助。縱然地方有任何的需求，財政上有困難，在年度當中還是可以適度檢討，原則上是50%。

卓榮泰強調，重點是回歸地方依照地方制度精神來負擔的部分，這是屬於地方自治事項，比如地方所屬學校的電費、地方公有建築物耐震的改善經費、部分的廢棄物清理等經費，回歸到地方自治事項來支應。

卓榮泰特別提醒，有關於低收、中低收入戶，身心障礙及弱勢族群的經費需求，籲請各縣市政府，依統籌稅款要優先編列支應，不要影響到弱勢的族群。

另外，卓榮泰也請主計總處跟各縣市的主計處人員再詳細的說明：第一，時間上，請大家諒解；第二，效率上，請大家能夠配合。也請跟各地方政府能夠談到，未來整個申請的流程，主計總處會設計一套新的簡化流程，用快速的速度來滿足地方。

卓榮泰說，要請列席的市長放心，在未來申請案或是計畫請補助當中，行政院絕對不會有政治考量；過去一年當中，各地方政府，無論哪個黨派來跟行政院談，行政院沒有一項不答應的事。

卓榮泰強調，團隊考量的是「均衡台灣」，如何把財政級距比較差的、財政弱勢的，能夠拉起來，會用多一點精神來看這些；在其他重要的地方施政上面，都是中央建設延續的一環，我們不會有政治的考量，請各位縣市首長能夠放心，也共同來監督。