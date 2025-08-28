6.0強震！印尼看護妹妹「衝出房間護阿嬤」　眾人飆淚：天使

記者鄺郁庭／綜合報導

宜蘭近海27日晚間發生6.0地震，北台灣感受明顯。有網友在Threads分享，昨晚地震時，家中印尼籍家庭看護雖然也很害怕，卻第一時間衝出房間，緊緊抱著阿嬤保護她，讓原PO直呼既窩心又感動，其他網友也感動留言，「有福氣，才能請到這樣的天使」、「很像親孫女耶，超可愛。」

▲看護妹妹衝出房間保護阿嬤。（圖／原PO授權使用）

原PO在Threads貼出家中監視器畫面，「發生地震我們家印尼看護，馬上去保護阿嬤，謝謝妳。」只見當時地震來襲，阿嬤感受到地震，開始左顧右盼的時候，印尼籍看護馬上從房間跑出來抱住阿嬤，兩個人就這樣抱了好一陣子，兩人互相依靠的模樣像親孫女一樣親密。

原PO也在留言處表示，看護妹妹其實很怕，但還是去抱奶奶，她當下覺得非常窩心和感動，也馬上打電話跟對方說謝謝。她還補充，平常阿嬤也很疼愛這位看護，經常一起和她的家人視訊聊天，感情好得就像一家人，「奶奶也很愛她，常常跟她的家人比手畫腳視訊聊天。」

貼文曝光後，許多網友被暖到，紛紛留言，「有福氣才能遇到這樣的天使」、「離開自己的國家，卻照顧得像是自己的家人，很感動」、「感覺阿嬤也把她當孫女」、「看影片看到哭，想起我外婆，好幸運請到這麼好的看護，而且感覺婆婆應該平常跟看護就像親孫女的相處。」