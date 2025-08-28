6.0地震國家警報大響　理工男「淡淡吐1句」！真實反應笑翻全場

▲宜蘭發生規模6.0地震。（圖／氣象署）



記者施怡妏／綜合報導

宜蘭縣近海昨（26）日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，北北基桃宜5縣市發布國家級警報，整個北部有感搖晃。就有網友指出，地震的當下正常都會說「剛剛地震」，不過理工男第一時間卻是說「有感覺到P波欸」，貼文笑翻大批網友，「一邊讀地科一邊感受地震」。

有網友在Threads發文，地震發生的當下，一般人都是說「剛剛地震了」，但理工男不一樣，用專業的說法回應「有感覺到P波」。

貼文曝光，底下網友笑翻，「其實這個基本常識社會組也知道」、「欸這次的P波超級明顯」、「真的，只要P波明顯，就知道震央在旁邊」、「這次P波超明顯，雖然我當下以為我心跳太大力或腿軟，還停下來研究了幾秒」、「剛好站起來裝水，深深地感受了P波」、「欸這次真的，警報還沒來前幾秒超明顯」、「我昨天就是這樣跟我家人說，他們一臉問號的看著我」。

▲國家警報大響。（圖／記者呂佳賢攝）



據了解，地震主要分為P波（Primary wave，縱波）與S波（Secondary wave，橫波）。P波速度快、通常最先抵達，震感較小，像是地面上下跳動的感覺；而S波速度慢，但破壞力較大，會帶來左右搖晃的強烈震動，因此常讓人措手不及。許多地震警報系統就是利用「P波先到」的特性，搶在S波抵達前幾秒發出警訊。

根據中央氣象署資料，昨日晚間9時11分宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震，震央在宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里。最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區；震度3級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市。