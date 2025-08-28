北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

記者劉邠如／綜合報導



昨日北台灣狂搖，還收到「國家級警報」讓不少人都嚇壞了，而氣象局地震中心前主任郭鎧紋則表示，這代表台灣已經進入「震動模式」，未來地震只會愈來愈頻繁，大家都應該小心提高警覺。

郭鎧紋解釋，昨天的地震成因，是「菲律賓海板塊從琉球海溝淹沒到布亞大陸板塊底下」。這起地震深度112公里，震央在宜蘭附近，對台北與宜蘭而言，幾乎就是直下型地震，「對我們台北宜蘭來講就是在我們的腳下」。他指出，直下型地震的特徵明顯，「它就是P波會先從下面傳上來，所以我們會先感受到上下的跳動，然後因為P波跑得比較快，那S波的話是左右搖晃，所以P波上下跳動完了以後再左右搖晃。」

▲北台灣27日天空看到俗稱的「地震雲」，讓不少民眾認為是地震前兆，但郭鎧紋表示這為無稽之談，「震源在百公里之下，不可能影響天空雲層」。（圖／翻攝臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對網路上流傳的「地震雲」說法，表示地震前天有異象，是否可以當作地震前兆？郭鎧紋特地澄清，「其實所謂的地震雲，這些都是大氣的現象，跟地震其實一點關係都沒有。」他強調，震源在百公里之下，不可能影響天空雲層，「所以這兩者是完全沒有關係的，我們在我們的地震學裡面也都沒有提到地震雲、海嘯雲。」

至於近期地震是否變得更頻繁，郭鎧紋則以長期數據說明，從1900年至2025年，平均每年約有兩起規模6以上地震；但近30年，平均值已經升到每年3.56起。他進一步指出，「最近5年還不包括今年，規模6以上的個數就有達到31個，平均一年有6個。」其中，2022年出現12起規模6以上地震，集中在台中縱谷、池上關山一帶；2024年花蓮發生規模7.4大地震，後續又帶出10起規模6地震。

郭鎧紋坦言，這些數字已經「把我過去一個長期平均，每一年平均大概釋放8個原子彈的能量，這個規律全部都打破了」。因此他研判，台灣近年確實已經進入活躍期，進入「震動模式」。

他同時將觀察視野拉到全球。他指出，2021年南極附近的南上威奇群島曾發生規模8強震，但此後長達1440多天沒有規模8的地震，「這是有史以來第六長的一個瓶頸期」。然而今年7月30日，堪察加半島發生規模8.8地震，正式宣告超長瓶頸期結束，「我們剛剛結束了第六個超長瓶頸期，然後開始進入活躍期」。

郭鎧紋警告，全球進入活躍期後，「規模8的地震可能就很容易發生，就會接二連三發生」，規模7與規模6的地震也會明顯增加，「所以我們都要提高警覺，因為不管是台灣還是全世界」。