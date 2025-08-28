6.0地震狂搖　他一看手機「農曆7月5日」驚呆：龍樹諒預言中了

▲龍樹諒作品《我所看見的未來》又被網友提起。（圖／翻攝自文藝社官網）



記者施怡妏／綜合報導

宜蘭近海昨（27日）晚間發生規模6.0地震，整個北部有感搖晃，尤其大台北地區國家警報大作，一陣天搖地動，引起熱烈討論。有網友指出，地震後拿起手機一看，當天剛好是農曆7月5日，正好與日本漫畫家龍樹諒所預言的「2025年7月5日末日災難」日期重疊，奇妙巧合讓不少網友驚呼，「太準了吧！」

龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾精準預測日本311大地震，其中也提到2025年7月將有全球性大災難。就有網友在臉書社團「日本預言：我所看見的未來」發文，看了一下時間，發現8月27日正好是農曆7月5日，與龍樹諒預言的日子不謀而合。

底下網友紛紛表示，「原來龍樹諒所說的7月5日大地震是指農曆，那應該還算是準的吧」、「昨天有很多人看到飛碟雲，今天就地震」。但也有人表示，「好啦，每個月都是你們的世界末日喔」、「不要整天在那邊期待世界末日」。

龍樹諒2021年推出復刻版本《我所看見的未來 完全版》，新增她夢見的災難內容，並在書腰標註真正的大災難將在2025年7月到來，使書中「7月5日」成為焦點。後來龍樹諒澄清，《我所看見的未來 完全版》是由出版社主導，暗示7月5日的末日說法只是出版社編輯根據其訪談內容整理的結果，希望外界不要過度解讀。

另外，地震發生後，有網友在PTT發文，認為這次的地震有點特別，自己住在台北市，這次地震最初有種在顫抖的感覺，「大家也有這種感覺嗎，覺得這次的地震跟平常不太一樣」。

貼文一出立刻引發網友熱議，許多網友都贊同原PO，有人說「一開始在醞釀，後來大爆發」、「最後晃那兩下整個暈了」、「非常特別，突然所有窗戶都發出聲音」、「超可怕，剛才有蹦的一聲，是整棟樓上下蹦」、「一開始地鳴聲有夠大」、「新竹+1，先抖再晃」、「真的，之前都是左右晃，這次突然上下，有嚇到」。