賺爛了！地震當下在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑喊：什麼漫畫橋段

▲地震把機台裡的代幣搖了一堆掉下來。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

昨夜宜蘭近海規模6.0地震，強烈搖晃讓北台居民很有感，有網友分享地震當下自己剛好在湯姆熊歡樂世界，稱地震太搖把機台裡的代幣晃一堆下來，意外實現代幣自由。貼文讓一群網友笑說「天選之人」、「賺爛了！賺爛了！」「本次地震受災戶：湯姆熊」、「機會是給準備好的人」、「這就是發災難財的感覺嗎」。

部分網友則討論到遊樂場機台現況，有人提到「現在大多已改成彩票制，很少還有以幣賭幣的推幣機」、「部分分店18禁區才保有代幣推幣機」；也有人表示「兌換代幣比例比一般划算」；另有留言懷疑事主這樣做算不算違法？不過，原PO今又發文解釋「有人想問後來那堆代幣怎麼樣了，那裡可是賭場，當然是全輸回去了」。

全球地震頻頻，地震專家郭鎧紋指出，昨晚間規模6.0地震釋放能量相當於0.5顆原子彈，台北因鬆軟土層而感受明顯。他表示，今年2至3月原本相對平靜，但自3月28日緬甸地震後，全球地震活動明顯增強，今年已出現90起規模6以上地震，顯示進入活躍期。

郭鎧紋並提醒，若規模7強震出現、南北極地震異常或規模6地震頻繁發生，都可能是大地震前兆；而2021年後全球已結束長時間平靜，未來規模8以上強震恐將更頻繁，民眾需提高警覺。



