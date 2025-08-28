台船董座換人影響海鯤號？　顧立雄曝還未測潛航：具條件後自然進行

記者蘇晏男／台北報導

台船昨透露董事長黃正弘考量家庭因素，在借調期滿前請辭獲准，將歸建成大，外界關切是否影響首艘潛艦國造「海鯤號」交艦期程。對此，國防部長顧立雄今（28日）回應，關於潛艦部分，還是持續進行調校，也在做裝備一些調整，也會就相關設施進行評估，一切都希望能按照管制的節點進行，等相關浮航完成後，具備潛航條件後，自然會進行潛航。

▲顧立雄（左2）28日列席立法院聯席會審查114年度中央政府總預算追加預算案，並於會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

至於有關《金融時報》報導，美國防部推動創新技術的國防創新部門（DIU），計畫向多國派遣聯絡官駐點，其中，今年將派一名聯絡官來台，藉此加快無人機領域合作、導入科技產業能量。顧立雄回應，國防部跟美國防有關相關單位都有緊密軍事交流跟合作，DIU也是其中一環，具體個案循例不會予以評論跟回應。

由於顧立雄今赴立法院聯席會列席審查中華民國114年度中央政府總預算追加預算案，媒體詢問，在野對追加預算部分不願放手，像是藍委馬文君針對文宣心戰保防相關經費。顧立雄說，文宣心戰部分，大致上最重要這次有兩類，第一類是依照《全民國防教育法》第九條，本來就要實施全民國防教育宣導，這是屬於《全民國防教育法》賦予的任務，另一部分費用是用來招募人才相關工作，這部分希望相關經費予以維持。

至於行政院針對攸關志願役加給調高至3萬元的《軍人待遇條例》等修法提釋憲，媒體追問，是否有招募人員因此傻眼及友人因此不簽志願役？顧立雄指出，他首先要感謝第一線招募人員的辛苦，有關招募進行相關內容說明時，也已經請他們就現在已經實施部分，例如4月份志願役跟戰鬥加給調整、6月網路戰加給、7月電偵加給做說明，「我想我在跟他們溝通後」，都會依照現況進行招募，還是相當感謝第一線辛苦。