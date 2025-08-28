川普相關人士涉嫌「分化格陵蘭」　丹麥召見美國臨時代辦

▲格陵蘭首府努克街頭。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

丹麥外交部27日召見美國駐哥本哈根臨時代辦，針對情報單位發現美國公民在格陵蘭（Greenland）進行秘密影響行動一事表達嚴正抗議。美國駐哥本哈根大使館目前尚未回應。

丹麥公共廣播電視台（DR）引述消息人士說法報導，至少3名與川普政府關係密切的美籍人士，涉嫌企圖煽動格陵蘭民眾反對丹麥統治，並且脫離丹麥，併入美國版圖。

路透社引述情報報導，涉案人員刻意蒐集過往引發格陵蘭與丹麥緊張關係的敏感事件，包括丹麥強制安置格陵蘭兒童、對當地婦女實施強制避孕器植入等爭議。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）對此強烈譴責，直指任何企圖破壞丹麥與格陵蘭關係的舉動「完全無法接受」，也違背了國家之間的合作原則，直言「向美國明確表態反對是很重要的」。

格陵蘭是全世界最大島嶼，也是丹麥半自治領土，擁有豐富礦產資源，且位處北極關鍵戰略位置。而美國總統川普重返白宮以後，便以國家及國際安全問題為由，公開表達獲取該領土的野心。

不過，川普的提議在哥本哈根與格陵蘭首府努克（Nuuk）都遭到堅定拒絕。今年1月民調顯示，格陵蘭5萬7千名居民之中，絕大多數支持脫離丹麥獨立，但拒絕成為美國領土。