校園槍擊2死17傷！10歲童還原現場　「好友趴我身上」肉身擋子彈

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市天主教學校27日發生槍擊，釀成2死17傷悲劇，死傷者多為兒童。10歲的5年級學童哈斯內（Weston Halsne）回憶驚魂瞬間，他的好友為保護他而身中數槍，「我朋友維克特救了我，因為他整個人趴在我身上擋子彈，但他被擊中了。」

美媒CBS報導，事發時正值新學年開學彌撒，哈斯內與同學們在聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School）教堂內參與晨間彌撒，突然間槍聲大作。23歲槍手羅賓．威斯特曼（Robin Westman）持步槍從教堂外掃射，哈斯內描述，「槍聲響起後我們躲到長椅下，我想他們是朝彩繪玻璃窗開槍，真的很可怕。」

距離玻璃窗僅2個座位的哈斯內感覺脖子都沾上火藥味，但好友維克特奮不顧身拯救他，「他趴在我身上，但他被射中了」，「我非常擔心他，但我想他現在應該沒事了。」哈斯內也向維克特喊話，「希望你平安，我會為你祈禱。」

哈斯內的祖父辛普森（Michael Simpson）痛心表示，「這件事無法解釋，而且發生得太頻繁了。當它發生在你自己的孩子身上時，你會有完全不同的想法」，「這個珍貴的小男孩從來沒有做過任何應該承受這種遭遇的事。」

明尼阿波利斯警察局長歐哈拉（Brian O'Hara）證實，槍手從建築物外部接近，持步槍朝教堂內的兒童及信徒開火。哈斯內稱他們在座椅下躲藏約10分鐘後才撤離至體育館避難，並將大門緊鎖防範。而威斯特曼最終在教堂後方舉槍自盡。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）透過社群媒體宣布，已將此案定調為「針對天主教徒的國內恐怖主義行為及仇恨犯罪」，槍手原名羅勃．威斯特曼（Robert Westman），來自明尼阿波利斯郊區，作案動機仍在調查中。

事發後總統川普下令全美聯邦機關降半旗至8月31日，向罹難者致哀。聖保羅暨明尼阿波利斯總教區也呼籲教友，「為今日槍擊事件中所有受影響的民眾祈禱」。

