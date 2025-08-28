　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起3天酷熱38℃　下週台灣東方海面有熱帶活動

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今起到週六高溫炎熱上看38度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今起到週六高溫炎熱上看38度，南海熱帶擾動緩慢發展，成颱機率中等；下週台灣東方遠海還有其他「熱帶系統」活動。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至週六(28至30日)各地晴時多雲，高溫炎熱；今日北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；需注意大雷雨的發生。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲11縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至34度。

下週日至週三(31至3日)南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

▲▼今、明(28、29日)兩天位於南海的「熱帶擾動」，緩慢發展，機率略調高至50% (左圖)，動向似「劍魚」，強度偏弱(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲今、明(28、29日)兩天位於南海的「熱帶擾動」，緩慢發展，機率略調高至50% (左圖)，動向似「劍魚」，強度偏弱(右圖)。（圖／洩天機教室）

今、明(28、29日)兩天位於南海的「熱帶擾動」，緩慢發展，成颱條件「中等」、機率略調高至50% 。最新歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，系集平均(粗黑)路徑偏西北西，動向似「劍魚」，個別模擬則分散兩側、強度偏弱。最新模式模擬更顯示，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

08/26 全台詐欺最新數據

