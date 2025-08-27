「早上的雲是暗示」　大台北人巧合目擊怪象！6.0地震上下左右搖

▲大台北人都有目擊一朵怪雲出沒。（圖／翻攝林口大家族臉書社團，下同）



記者許力方／台北報導

宜蘭近海今（日）晚間發生規模6.0地震，整個北部有感搖晃，尤其大台北地區國家警報大作，一陣天搖地動，引起熱烈討論，有不少網友聯想到，地震前曾經在天空看到「地震雲」、「飛碟雲」，直指這次地震是有前兆的。

地震科學網站「震識：那些你想知道的震事」指出，今天這個地震，北部人應該有些明顯的感受，有些人有感覺到兩次振動，而且以作者所在位置來看，國家級警報也夾在P波和S波中間。雖然震央定在宜蘭外海，但考量深度，這幾乎是直下型地震的感受，「好在規模、震度都不大。」

不少網友留言提到，「先上下的時候，感覺很明顯，然後左右有點慌，還好很快結束。早上的雲，真的有暗示。」事實上，今天早上北部民眾抬頭都有看到天空飄著一朵形狀特殊的雲，大量「地震雲」、「飛碟雲」目擊文章被PO上網討論，其中有網友好奇問「這種雲是地震雲嗎？」未料晚間真的發生6.0地震，台北有感3級搖晃，令不少人紛紛回頭朝聖「結果真的地震了」、「太妙了21:11真的地震了，神準。」

這朵雲一般被認定是莢狀雲。前氣象局長鄭明典指出，「很多莢狀雲！表示台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中！季風槽增強可能帶來偏北風，除了北台灣可能還有高溫，中南部應該會降溫了。」

俗稱「飛碟雲」的莢狀雲中央厚、周邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層地疊在一起，由於外型像豆莢，故名為莢狀雲。根據氣象署解釋，當一股穩定且潮濕的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時，因為變暖就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，如此反覆，因地形而生的「莢狀雲」就出現。

▼巧合怪雲引起網友討論。（圖／爆料公社）

