新北等11縣市極端飆38℃　週末起變天

▲新北今天會有38度極端高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台炎熱，新北市紅色高溫燈號、有連續出現38度極端高溫的機率；其餘10縣市也超過36度以上。2地區迎風面有雷雨發生機率，週末雨勢擴大。

今（28日）環境仍吹偏東風，迎風面花東地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區也有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴，午後在中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有較大雨勢發生的機率，下午外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。

▲花東地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，各地高溫普遍為32-35度，且桃園以北及中南部近山區溫度會更高一些，尤其桃園以北局部甚至可能來到38度左右，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。

今日新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

8/30（六）-9／1（一）環境逐漸轉吹偏南風，水氣稍增多；8/30(六)花東地區及恆春半島雨勢增大，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉多雲，午後有局部短暫雷陣雨；8/31、9/1台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲有午後雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。