吐瓦魯國會議長率團訪台　將晉見賴清德、拜會韓國瑜

▲外交部常務次長葛葆萱（右五）與訪團成員吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Sir Iakoba Italeli）伉儷（右四及右三）、吐瓦魯國國會潘賽威議員（Seve Paeniu）夫婦（左五及左四）及吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）（右二）於機場合影。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

吐瓦魯國國會議長伊塔雷理應我國政府邀請，今（27日）起率團訪台，期間將晉見總統賴清德，拜會立法院長韓國瑜，並將出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」第53屆年會及相關參訪活動。

吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Sir Iakoba Italeli）伉儷應我國政府邀請，8月27日至9月4日率團訪台，團員包括吐國國會議員潘賽威（Seve Paeniu）夫婦等6人。外交部常務次長葛葆萱27日清晨代表政府前往接機，表達我國誠摯歡迎之意。

外交部表示，此行是伊塔雷理議長上任後第2度來訪，在台期間將晉見總統賴清德、拜會立法院長韓國瑜、接受外交部長林佳龍款宴、出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（Asian-Pacific Parliamentarians’ Union, APPU）第53屆年會及相關參訪活動。

外交部指出，台吐兩國共享自由、民主、人權、法治的普世價值，邦誼堅篤，在醫療衛生、人才培育、農漁業及潔淨能源等諸多領域密切合作。未來台吐將續攜手合作，共同開拓多元領域交流，促進兩國人民福祉及印太地區和平、穩定及繁榮。

▼外交部常務次長葛葆萱（右二）代表我國政府歡迎吐國國會議長伊塔雷理（左二）率團訪台。（圖／外交部提供）