30年最慘豬荒「豬肉飆天價」　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

▲全台鬧豬荒豬價狂漲爌肉飯快撐不住了。（圖／民眾提供 翻攝自彰化縣肉品市場）

▲豬價狂飆，爌肉飯恐漲價。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣豬肉價格持續飆漲，農業部為調節中元普渡肉品需求，協調全台肉品市場在固定週日休市外，今(8/27日)更是近2月內第3次休市日。創下30年最慘豬荒、休市紀錄，這波豬荒導致毛豬供應量比往年短少超過1成，讓小吃業者叫苦連天，彰化知名排隊爌肉飯名店，業者坦言成本已增加35%，考慮中秋節後恐漲價10元。

▲全台鬧豬荒豬價狂漲爌肉飯快撐不住了。（圖／民眾提供 翻攝自彰化縣肉品市場）

▲去年同期毛豬拍賣均價94.63元。（圖／翻攝自彰化縣肉品市場）

農業部這次協調休市可說是三十年來首見的密集程度！原本肉品市場固定週日休市，但為因應中元普渡需求，調節市場毛豬價格，七月起已協調增加三次休市日，導致價格持續攀升，毛豬拍賣價格已突破百元大關，比起去年同期漲12元。

▲全台鬧豬荒豬價狂漲爌肉飯快撐不住了。（圖／民眾提供 翻攝自彰化縣肉品市場）

▲今年毛豬拍賣均價飆漲106.47元。（圖／翻攝自彰化縣肉品市場）

彰化爌肉飯排隊名店業者指出，「今年開始已經漲35%了，現在一碗基本的爌肉飯，一塊肉一碗飯賣60元，原本想自行吸收成本，但實在撐得很辛苦。過去六週以來，豬肉價格連續飆漲3次，期間還遇到三次週四休市根本買不到豬肉，導致經營壓力越來越大。」

業者指出，光是一天成本就多出2500元，這還不包含人事等其他開銷，如果中秋節過後豬肉價格還是沒有回跌，每碗爌肉飯可能從60元漲到70元。

▲全台鬧豬荒豬價狂漲爌肉飯快撐不住了。（圖／民眾提供 翻攝自彰化縣肉品市場）

▲豬價狂飆爌肉飯恐漲價。（圖／民眾提供）

不僅是爌肉飯業者，自助餐業者同樣叫苦連天。業者表示現階段不只豬肉貴，蔬菜價格也很高，對用料量大的自助餐業形成巨大負擔。已有業者調整售價，控肉和排骨一塊漲5元，從45元變50元，燒肉更從50元漲到60元。

業者坦言：「成本如果還是有波動，還有調漲的話，我們相對可能會適時調整一下售價。」這波豬價飆漲已經嚴重衝擊餐飲業，消費者恐怕要逐漸習慣漲價後的小吃價格了。

▲全台鬧豬荒豬價狂漲爌肉飯快撐不住了。（圖／民眾提供 翻攝自彰化縣肉品市場）

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性」黨主席

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性」黨主席

大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

71歲退休阿北當車手「打發時間」這下慘了

71歲退休阿北當車手「打發時間」這下慘了

公開徵臨演人肉榨汁　業者證實11房間被訂走

公開徵臨演人肉榨汁　業者證實11房間被訂走

BMW違停遭盤查　女通緝犯包包赫見喪屍煙彈

BMW違停遭盤查　女通緝犯包包赫見喪屍煙彈

BMW違停遭盤查　女通緝犯包包赫見喪屍煙彈

