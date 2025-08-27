71歲退休阿北當車手「打發時間」月薪31K　收款280萬這下慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局員林分局在8/23公投日當天破獲一起詐騙案！大村分駐所在執行完公投安全維護勤務後，接獲線報立即展開跟監埋伏，晚間7點多在溪湖鎮員鹿路二段當場逮獲一名71歲的老車手，從他身上搜出剛詐騙得手的70萬元現金，更驚人的是，這名已經退休的阿伯當天已經向多人收款，身上總金額高達280萬元。

▲彰化員林警分局大村分駐所逮捕1名老車手。（圖／警方提供，以下同）

員林分局表示，大村分駐所所長李宜蓁、副所長蔡信隆和警員洪培凱在完成投票安全維護任務後，接獲詐騙車手出沒的線報，立刻轉往溪湖鎮展開跟監埋伏。晚上7點多，警方在員鹿路二段當場查獲71歲的阿伯正在進行面交取款，從他身上搜出剛從一名化名(阿美)的被害人手中取得的70萬元現金。

▲警方從該名老車手身上搜出280萬現金。

令人驚訝的是，據悉這名老車手已經退休，他向警方供稱只是找份工作打發時間，每月薪水3萬1千元，根本不知道自己已經成為詐騙集團的共犯。更讓人震驚的是，警方從他身上總共搜出280萬元現金，原來他當天已經成功向多名被害人收取款項。警方偵訊後，依詐欺和違反洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦，成功攔阻280萬元落入詐騙集團手中。

▲彰化員林警分局大村分駐所逮捕1名老車手。

員林分局長提醒，投資必定有風險，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定是詐騙。在進行投資理財時，務必先做足功課並透過政府認證的官方管道進行投資，遇有任何可疑狀況請立即撥打110或165反詐騙專線求證。