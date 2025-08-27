　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

71歲退休阿北當車手「打發時間」月薪31K　收款280萬這下慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局員林分局在8/23公投日當天破獲一起詐騙案！大村分駐所在執行完公投安全維護勤務後，接獲線報立即展開跟監埋伏，晚間7點多在溪湖鎮員鹿路二段當場逮獲一名71歲的老車手，從他身上搜出剛詐騙得手的70萬元現金，更驚人的是，這名已經退休的阿伯當天已經向多人收款，身上總金額高達280萬元。

▲彰化員林警分局逮捕1名老車手。（圖／警方提供）

▲彰化員林警分局大村分駐所逮捕1名老車手。（圖／警方提供，以下同）

員林分局表示，大村分駐所所長李宜蓁、副所長蔡信隆和警員洪培凱在完成投票安全維護任務後，接獲詐騙車手出沒的線報，立刻轉往溪湖鎮展開跟監埋伏。晚上7點多，警方在員鹿路二段當場查獲71歲的阿伯正在進行面交取款，從他身上搜出剛從一名化名(阿美)的被害人手中取得的70萬元現金。

▲彰化員林警分局逮捕1名老車手。（圖／警方提供）

▲警方從該名老車手身上搜出280萬現金。

令人驚訝的是，據悉這名老車手已經退休，他向警方供稱只是找份工作打發時間，每月薪水3萬1千元，根本不知道自己已經成為詐騙集團的共犯。更讓人震驚的是，警方從他身上總共搜出280萬元現金，原來他當天已經成功向多名被害人收取款項。警方偵訊後，依詐欺和違反洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦，成功攔阻280萬元落入詐騙集團手中。

▲彰化員林警分局逮捕1名老車手。（圖／警方提供）

▲彰化員林警分局大村分駐所逮捕1名老車手。

員林分局長提醒，投資必定有風險，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定是詐騙。在進行投資理財時，務必先做足功課並透過政府認證的官方管道進行投資，遇有任何可疑狀況請立即撥打110或165反詐騙專線求證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

快訊／土城汽車連撞5車釀7傷！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝光

快訊／新北土城汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

曾盜刻部長印詐貸　神鬼會計師再組詐團捲7.8億！退休婦2億噴飛

通緝犯認證好吃！工人買古早味蛋餅被逮　落網堅持外帶4份

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲不起訴

報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

快訊／下午大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

專挑學校周遭ATM提款　4個月552筆！屏警5波行動逮17詐團成員

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

快訊／土城汽車連撞5車釀7傷！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝光

快訊／新北土城汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

曾盜刻部長印詐貸　神鬼會計師再組詐團捲7.8億！退休婦2億噴飛

通緝犯認證好吃！工人買古早味蛋餅被逮　落網堅持外帶4份

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲不起訴

報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

快訊／下午大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

專挑學校周遭ATM提款　4個月552筆！屏警5波行動逮17詐團成員

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

【雷雨猛灌】大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎：水用倒的

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

更多熱門

相關新聞

神鬼會計師組詐團捲7.8億！退休婦痛失2億

神鬼會計師組詐團捲7.8億！退休婦痛失2億

刑事局北部詐欺偵查中心偵七大隊從2024年6月起接獲被害民眾報案，指稱有投資型詐團橫行台灣，刑事局報請台北地檢署收股檢察官指揮，日前破獲國內大型假投資詐騙「水房」集團，主嫌王男（57歲）為四海幫海鐵堂軍師兼幹部，警方發現王男與當年橫行桃園地區的吸金詐團im.b主嫌曾耀峯系出同門，都是海鐵堂成員。

大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

公開徵臨演人肉榨汁　業者證實11房間被訂走

公開徵臨演人肉榨汁　業者證實11房間被訂走

BMW違停遭盤查　女通緝犯包包赫見喪屍煙彈

BMW違停遭盤查　女通緝犯包包赫見喪屍煙彈

他靠「無卡提款」騙4萬元　慘關1年半

他靠「無卡提款」騙4萬元　慘關1年半

關鍵字：

彰化詐騙車手面交大村洗錢影音影音

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面