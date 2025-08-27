日薪1800徵臨演「人肉榨汁」　業者證實：11房間被訂走

▲網路拍成人影片徵素人「汁男」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

最近一則號稱拍攝成人影片，招募素人「汁男」的徵人啟事在網路上瘋傳，不僅工作內容引人遐想，還標榜「無經驗可」、「現領1800元現金」，瞬間引發全網暴動。這則貼文雖然已經被下架，但已在網路引發爭議，現在連彰化警方都介入調查，不過卻卡關。

根據流出的徵人資訊，這份特殊工作設定在9月20日、21日兩天，每天工作時間從傍晚5點半到晚上11點，總共5.5小時，日薪1800元現領，換算時薪約327元。工作地點明確標示在彰化市某建物內，應徵者需年滿27歲，且對成人產業不排斥。

這則貼文一出，立刻引發網友兩極反應。有人認真詢問「是否需要自備道具？」、「有提供便當嗎？」，還有熱心網友迫不及待替朋友報名，誇稱「我朋友有天賦異稟的30公分」。不過也有不少人質疑這根本是一場惡作劇，認為這種招募方式太過可疑。

該徵人廣告中提及的拍攝地點，經查證為彰化市某旅宿大樓，據了解，確實有人透過網路平台，於9月20日及21日租下11間客房，時間點與廣告所述的工作日程高度吻合，但業者以保護個資為由，拒絕透露相關訂房資訊，由於活動日期尚未到來，目前無法確認訂房者的真實身份與具體用途，也難以判斷這些預訂是否確實與徵人廣告有關。

警方指出，由於該案目前僅停留在「徵人」階段，尚未發現實際拍攝行為或相關事證，無法以《社會秩序維護法》開罰，但徵人廣告提及的拍攝日，警方一定會全加查緝。

警方最後呼籲，民眾對於網路上的高薪徵才廣告應提高警覺，特別是標榜「無經驗可」、「輕鬆賺」且涉及特殊行業的工作機會，務必多方查證，避免落入詐騙陷阱或不慎涉及不法行為。若發現可疑情況，可立即向警方檢舉，共同維護網路安全。