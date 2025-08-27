BMW違停遭盤查　女「翻找包包」赫見喪屍煙彈！一查竟是通緝犯

▲女毒品通緝犯持喪屍煙彈遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗分局派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現1輛BMW在奠安宮後方違停，車內30歲曾姓女子神情恍惚，還不斷的故意翻找包包，引起警方注意，眼尖的員警從其包包內瞄到毒品喪屍煙彈，曾女這才支支吾吾的說「自己用的」，結果揪出她是毒品通緝犯，訊後依涉毒品罪嫌送辦。

北斗警分局表示，這起案件發生在日前下午，北斗派出所警員黃子睿及劉仲軒正在執行午間巡邏勤務，行經北斗鎮中華路時，發現一輛黑色BMW違規停車，於是上前進行盤查並準備告發。

員警對車輛駕駛張男進行查證時，發現坐在副駕駛座的曾姓女乘客神情異常恍惚，對於員警的詢問一直無法正確回答自己的基本資料，甚至藉故不斷翻找包包，稱找不到證件。這種不自然的舉動，立刻引起員警的警覺。

就在曾女翻找物品的過程中，眼尖的員警一眼瞥見她的提包內竟然放著幾罐可疑的煙油及電子煙設備。經仔細檢查，當場查獲3罐含有依托咪酯成分的煙油、1組電子煙主機和1顆空煙彈。

曾女見事跡敗露，只好坦承這些東西都是自己使用的，並配合提供真實身份資料。沒想到一查之下，發現她竟然是彰化地檢署發布的毒品通緝犯，警方隨即將她逮捕並帶回派出所偵辦。

警方調查後，將曾女依違反《毒品危害防制條例》解送彰化地檢署歸案。至於開車的張姓駕駛，雖然未發現直接涉案事證，但員警為求謹慎，仍對他進行採尿送驗，若檢驗結果有毒品反應，將再依公共危險罪嫌另案移送。