讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

▲彰化縣議長謝典林以「乘風破浪！勇敢承擔」表態參選國民黨主席。（圖／翻攝自謝典林粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席之爭出現震撼發展！彰化縣議長謝典林今日突然在個人臉書宣布參選國民黨主席，但背後原因卻出乎所有人意料。他公開表示參選的唯一目的，就是要當個小咖「階段性、任務型」的黨主席，在2026年12月24日自動請辭，隔天就能讓台中市長盧秀燕接任，全力備戰2028總統大選！

謝典林在發文中坦言，這個想法其實早在今年四月底就已萌芽。當時有記者詢問他是否支持盧秀燕參選黨主席，他半開玩笑地說應該找個「小咖」先當黨主席，唯一政見就是在2026年12月24日宣布辭職，讓盧秀燕隔天接任，全心備戰2028總統大選。「我的想法很簡單，就是要保護盧秀燕！」謝典林強調，盧秀燕現在最該做的是把台中市長的工作做好做滿，而不是去兼任黨主席，以免顧此失彼，成為民進黨攻擊的箭靶。

謝典林在文內透露，自從朱立倫主席決定交棒後，雖然已有六位同志宣布參選黨主席，且「一個比一個大咖」，但就是沒有人願意以「階段性、任務型」方式參選。他等了三個多月，始終等不到這位「小咖」出現，於是決定：「既然沒有人願意當小咖，那就讓我來吧！」

謝典林是現任彰化縣議長，姊姊為國民黨立委謝衣鳯，謝家在彰化政壇具有重要影響力。他的參選宣言立即引發政壇震撼，被視為國民黨內「挺盧派」的重要戰略布局。對於謝典林的參選宣言，但他手機未接，人也不在議會。不過謝典林的親信幕僚證實，這確實是議長的個人意願。他確實願意以「小咖」之姿競逐國民黨主席，完成這項階段性任務。

根據國民黨規定，參選黨主席需繳交登記費300萬元、保證金1000萬元。目前彰化縣黨部尚無法聯繫到謝典林的立委姐姐謝衣鳯，也未能聯繫到議長本人，無法取得進一步說明。