快訊／高雄本土登革熱再+1！感染途徑找到了　抓孳生源開50罰單

▲高雄爆發登革熱社區群聚，防疫團隊執行緊急噴藥防治工作。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區爆發本土登革熱群聚，今（27）日再增一例，為首例個案的鄰居，累計共8例。經過比對個案的檢體病毒基因定序，發現與今年越南境外移入個案病毒株相同，研判這波疫情可能是入境民眾感染未就醫通報，而該社區病媒蚊密度高，以致發生群聚感染。衛生局連日於社區查獲積水容器，其中陽性容器就多達3成，已開出至少50件罰單。

高雄市25日出現今年首例本土登革熱疫情，指標個案居住於鼓山區，8月23日出現頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院就醫，經採檢為NS1陽性，並經實驗室確認為PCR陽性，確診為登革熱第二型。衛生局疫調後，發現個案的2名同住家人、1名鄰居也檢出感染第二型登革熱，進一步擴大採檢後，截至今日已有8人確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼防疫人員進行社區登革熱孳生源巡檢。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局表示，由於前4例檢體病毒基因定序比對，與今年越南境外移入個案病毒株相同，研判此波疫情可能是入境民眾感染未就醫通報，因社區病媒蚊密度高以致群聚感染，顯示社區仍有高度潛在疫情風險。

衛生局指出，8月24日至今日在鼓山舊部落社區內查獲423個積水容器，其中123個已孳生大量病媒蚊幼蟲，已捕獲47隻斑蚊，陽性容器率近3成。包括家戶周邊桶缸甕盆、杯瓶碗罐、帆布、花器、輪胎、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器及髒污環境，防疫人員除清除積水並立即依《傳染病防治法》告發，已開出50件以上罰單，最高裁處新台幣1萬5000元。