社會 社會焦點 保障人權

「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位

▲▼「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲福山里里編組調整說明會上，里長葉德龍發言。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區福山里擁有1.8萬戶，人口達4.5萬人，由於人口眾多，為提升地方服務品質，左營區公所啟動里別調整計畫，確定將拆分為4個里，預計在今年12月24日前完成公告程序，隨著明年7月正式實施後，福山里的「全台最大里」封號也將走入歷史。

高雄大小里落差大，根據統計，左營區福山里湧有1.8萬戶、約4.5萬人，不僅是全高雄最大里，也是全台最大里，然而，旗山區中寮里人口僅179人，兩者之間人數相差253倍，因此在資源分配、地方發展、居民權益和服務品質上，「大里拆分」有其必要性。

左營區長蘇平福表示，綜合人口數、地理位置與地方文化認同等因素，針對極端人口大里進行分里調整作業，以改善人口落差過大導致的里政服務量能不均問題，大里拆分能讓更多的里長來服務里民。

左營區公所啟動里別調整計畫，8月15日舉辦地方說明會，根據規劃，福山里將劃分為福山里、福華里、福榮里、福檳里等4個里，平均一個里1萬多人，雖然仍比一般一個里平均3000人多，但對於里長的負擔已比過去減輕不少。

現任福山里里長葉德龍受訪時坦言，福山里面積大、人口多，很多時候服務不到，沒辦法真正落實關懷弱勢里民、獨居老人，「服務不辛苦，但感覺對不起里民，也對里民不公平」，很多基層服務沒辦法落實。

葉德龍也說，目前很多經費預算都是以里來計算，但這就很不公平，像是登革熱防治金，不管大里還是小里一樣10萬元，6米以下巷道鋪設、特色公園等，經費也不足以因應大里內的建設，這都會造成里民反彈。

▲▼「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲福山里里編組調整說明會上里民發言。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於最大里將拆分，葉德龍很支持，他說，正常規劃，平均一個里的里長差不多服務3000人，原本傾向至少拆分成5個里，後續經討論後，規劃拆分4個里，這樣多了其他里長來服務，4個里也可獲得4筆經費，對里民更公平，希望確定後，可以儘速上路。據了解，分里時程預計在今年12月24日前完成公告程序，明年7月正式實施。

左營區公所特別強調「證件不用換、投票不影響、權益不受損」三不變及服務提升原則，戶籍、財產、就學等原有權益皆不受影響。

戶籍變動方面：分里後不需更換國民身分證及戶口名簿，調整後新里鄰於國民身分證背面以標籤黏貼方式註明、戶口名簿以章戳標註，不管是洽公或選舉投票辨證，使用上一樣有效、便利。

至於國中、小學區方面：分里後僅里鄰名稱改變，現有學區範圍依舊沿用，不影響各國中小學生就學權益；各機關資料變動方面：戶政事務所將主動函送戶籍地址異動資料給監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融、電信等相關單位辦理改註，里民有其他調整後通報需求，戶政機關均比照辦理，資料變更通報快速安全有保障。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄左營區福山里里政服務拆分人口差异

