生活 生活焦點

快訊／高雄人快儲水！10行政區9／10大停水39hrs　15.8萬戶受影響

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄人快儲水！10行政區將在9／10大停水39小時。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人快儲水！為了配合高雄捷運工程，台水公司將辦理管線遷移，9月10日上午9點起，將針對岡山、路竹、楠梓等區域實施壓降和停水，預計影響供水39小時，屆時將有15萬8000戶受影響。

水公司指出，由於捷運工程有多處自來水管線必須遷移，因管線改遷處甚多，工程耗時長，為減少重覆停水造成民眾不便，一併辦理同區域「北嶺站1800、800、600管銜接」、「岡燕路新設1200SP銜接1800SP」、「岡山至北嶺加壓站備援幹管工程」、「成功路口600管線封塞工程」、「民有路1500SP管線維修」、「北嶺站(含嘉興站)電氣設備檢驗」、「北嶺站加藥設備維護」等7案須停水作業，工程將同步施工以縮短停水時間。

水公司表示，此次工程施工時間為9月10日上午9點至9月11日晚間12點，總計影響供水39小時。屆時阿蓮區、橋頭區、梓官區、路竹區、岡山區、永安區、彌陀區全區，以及梓官區藍田里、中興里、中和里；燕巢區海城社區；茄萣區興達火力發電廠，總計有13萬戶面臨停水。

此外，同一時間在楠梓區福昌里、仁昌里、裕昌里、隆昌里、興昌里、泰昌里、秀昌里、加昌里、廣昌里、和昌里、久昌里、宏昌里、大昌里、盛昌里、國昌里、建昌里、慶昌里則實施壓降39小時，預計有2萬8000戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

