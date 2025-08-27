台南學校新學期整備完成　黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

▲台南市各校完成開學前校園清潔及消毒，市府強化防疫與環境整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度第一學期即將開學，台南市各級學校在暑假期間積極整備校園環境，尤其近期風災過後，教育局迅速啟動校園巡檢及清潔復原作業，校舍整理及週邊環境清潔已全面完成，為學生打造乾淨、安全的學習空間。

市長黃偉哲指出，近期登革熱疫情升溫，風災後積水容器增多，易成病媒蚊孳生溫床。市府已結合防疫單位及各校落實「巡、倒、清、刷」四大防疫原則，全面清除孳生源，並呼籲師生與家長共同配合登革熱防治工作。同時，也提醒注意屈公病、日本腦炎等傳染病，加強個人防護與衛生習慣。

教育局長鄭新輝表示，新學期校園健康與安全工作全面升級，學校除進行校舍維護與消毒清潔外，也落實節能減碳政策，打造低碳永續校園。學校同時進行反霸凌、數位性別暴力防治及網路安全教育，並透過社會情緒學習（SEL）課程，協助學生發展自我認識、情緒管理及人際互動技巧，營造安全、尊重與關懷的學習環境。

鄭局長補充，風災後學校面臨環境修復挑戰，對弱勢家庭學生提供助學金及學用品支持，感謝經濟部與企業協助，讓孩子安心上學。開學初期也是安全教育關鍵時刻，各校將加強交通安全教育宣導，提醒中低年級學生養成「舉手過馬路」習慣，並持續宣導毒品防制及防範學生受詐騙集團誘使擔任車手等違法情形，期望透過跨單位合作，打造健康、友善、永續的教育環境，讓學生安心學習、健康成長。