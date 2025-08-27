　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學校新學期整備完成　黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

▲台南市各校完成開學前校園清潔及消毒，市府強化防疫與環境整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市各校完成開學前校園清潔及消毒，市府強化防疫與環境整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

114學年度第一學期即將開學，台南市各級學校在暑假期間積極整備校園環境，尤其近期風災過後，教育局迅速啟動校園巡檢及清潔復原作業，校舍整理及週邊環境清潔已全面完成，為學生打造乾淨、安全的學習空間。

市長黃偉哲指出，近期登革熱疫情升溫，風災後積水容器增多，易成病媒蚊孳生溫床。市府已結合防疫單位及各校落實「巡、倒、清、刷」四大防疫原則，全面清除孳生源，並呼籲師生與家長共同配合登革熱防治工作。同時，也提醒注意屈公病、日本腦炎等傳染病，加強個人防護與衛生習慣。

▲台南市各校完成開學前校園清潔及消毒，市府強化防疫與環境整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，新學期校園健康與安全工作全面升級，學校除進行校舍維護與消毒清潔外，也落實節能減碳政策，打造低碳永續校園。學校同時進行反霸凌、數位性別暴力防治及網路安全教育，並透過社會情緒學習（SEL）課程，協助學生發展自我認識、情緒管理及人際互動技巧，營造安全、尊重與關懷的學習環境。

▲台南市各校完成開學前校園清潔及消毒，市府強化防疫與環境整備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭局長補充，風災後學校面臨環境修復挑戰，對弱勢家庭學生提供助學金及學用品支持，感謝經濟部與企業協助，讓孩子安心上學。開學初期也是安全教育關鍵時刻，各校將加強交通安全教育宣導，提醒中低年級學生養成「舉手過馬路」習慣，並持續宣導毒品防制及防範學生受詐騙集團誘使擔任車手等違法情形，期望透過跨單位合作，打造健康、友善、永續的教育環境，讓學生安心學習、健康成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝典林表態參選國民黨主席！
快訊／高雄大停水39hrs　15.8萬戶受影響
民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事
快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整
快訊／李洋正式接任運動部長　揭6大政策重點
30多歲男推包皮卡住　龜頭「腫成杏鮑菇」險壞死
李千娜簽下21歲正妹女兒　不下禁愛令「早婚也可以」
獨／女狂粉騷擾曹雅雯沒錢交保　限制住居旅館距髮廊僅300公尺
快訊／19歲男大生戲水失蹤　遺體尋獲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

台南學校新學期整備完成　黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

校園違法處罰案例入課程　黃偉哲：以同理取代懲罰

台南休假消防員衝火場救鄰！　菜鳥打火英勇展現使命感

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

警所長號召善心募款　助屏東81歲婦度過喪子難關

雲嘉南銀髮人才中心滿週年　助500人次再就業百家企業導入友善職場

新學期將開學！黃偉哲籲強化學子用路安全　南市推3E策略守護行人

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

失智婦人深夜倒臥樹叢　大武警消及時救援

台南學校新學期整備完成　黃偉哲呼籲防登革熱與傳染病

校園違法處罰案例入課程　黃偉哲：以同理取代懲罰

台南休假消防員衝火場救鄰！　菜鳥打火英勇展現使命感

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助　促農民勞工紓困到位

警所長號召善心募款　助屏東81歲婦度過喪子難關

雲嘉南銀髮人才中心滿週年　助500人次再就業百家企業導入友善職場

新學期將開學！黃偉哲籲強化學子用路安全　南市推3E策略守護行人

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲不起訴

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

冷氣調26度「有開等於沒開」？一票人搖頭：溫度再低會太冷

泡麵沒煮吃下肚「一口氣吞3包」　埃及13歲少年劇烈腹痛亡

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

美網／球王辛納首輪直落3過關　喊話：身體狀態很好

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

地方熱門新聞

竹北飄刺鼻塑膠臭　環保局懷疑「異味物質外洩」

張淑芬出任崑山科大榮譽講座教授兼任跨國循環經濟大使

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

快存水！　台南市3區停水21小時

國際扶輪3502地區　助桃榮引進3D乳房斷層攝影

婚變暗改壽險受益人夫遭判刑3月妻拒原諒二審判緩刑賠妻6萬

南投健行節串四大步道9／6埔里鯉魚潭出發

陳亭妃爭取家戶防水閘門補助促農民勞工紓困到位

自購住宅及修繕貸款利息補貼　9／1至9／30開放申請

南投縣開啟55+的薪生活講座開放報名

七夕限定！台南三館合推戀愛任務淨水送孽緣、太空情書超浪漫

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

白河警公布9月最新測速路段！日夜不定點執法駕駛放慢車速

許淑華：南投縣明年可望零負債

更多熱門

相關新聞

校園違法處罰案例入課程以同理取代懲罰

校園違法處罰案例入課程以同理取代懲罰

為強化教師正向管教專業，台南市教育局於114學年度推出「校園疑似違法處罰事件案例系列研習」，將真實校園案例與法規解析結合，並融入「社會情緒學習」（SEL）議題，協助教師提升輔導能量，打造安全、友善並兼顧人權的校園環境。

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

台南休假消防員衝火場救鄰！菜鳥打火英勇展現使命感

台南警外遇區公所女職員　記過調職

台南警外遇區公所女職員　記過調職

台南柳營自小客自撞電桿5人輕傷送醫幸無大礙

台南柳營自小客自撞電桿5人輕傷送醫幸無大礙

新學期將開學！黃偉哲籲強化學子用路安全

新學期將開學！黃偉哲籲強化學子用路安全

關鍵字：

台南學校新學期整備完成黃偉哲登革熱傳染病

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面