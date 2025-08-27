　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯認證好吃！工人買古早味蛋餅被逮　落網堅持外帶4份

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名通緝犯李姓男子日前在去台積電工地上班途中，經過心愛的「古早味蛋餅」攤時，刻意停車想外帶享用，沒想到這個違停舉動遭到巡邏員警上前盤查，當場落網。但即使李男遭逮，仍忘不了心心念念的蛋餅，被帶回警局前還懇求員警讓他「買完再走」，警方最後索性直接結帳，讓他帶回派出所吃。

▲▼通緝犯認證美味！工人為吃「古早味蛋餅」遭逮　落網求警買完再走 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲通緝犯認證美味！工人為吃「古早味蛋餅」遭逮 。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局前金分駐所日前執行勤務時，巡經自強一路時，發現一名男子見警眼神閃爍上前盤查，然而男子起初謊報年籍資料，當場遭識破，查證才發現男子因違反森林法遭到宜蘭地檢署發布通緝。

▲▼通緝犯認證美味！工人為吃「古早味蛋餅」遭逮　落網求警買完再走 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄這家「古早味蛋餅」好滋味，讓通緝犯落網也要外帶。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，40歲李姓男子在台積電工地打工，當天因上班途中看見自己喜愛的古早味蛋餅，於是停車購買，本來先點了2份，後來又追加2份，在這等待過程因違規停車遭眼尖警方查獲。

據了解，該家古早味蛋餅攤位就在前金區自強一路上，只賣一種口味的粉漿蛋餅，已經連賣70年傳承兩代，好滋味深受民眾喜愛。

▲▼通緝犯認證美味！工人為吃「古早味蛋餅」遭逮　落網求警買完再走 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲工人為吃「古早味蛋餅」遭逮，落網求警買完再走。（圖／記者賴文萱翻攝）

正當員警準備將李男帶回派出所前，他仍心繫4份蛋餅，懇求員警再等一下，讓他去付款給老闆娘「買完再走」，員警怕節外生枝，索性直接幫他付錢，讓他帶回所後再吃，後續並依法移請宜蘭地檢署歸案。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

快訊／土城汽車連撞5車釀7傷！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝光

快訊／新北土城汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

曾盜刻部長印詐貸　神鬼會計師再組詐團捲7.8億！退休婦2億噴飛

通緝犯認證好吃！工人買古早味蛋餅被逮　落網堅持外帶4份

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲不起訴

報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

快訊／下午大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

專挑學校周遭ATM提款　4個月552筆！屏警5波行動逮17詐團成員

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

關鍵字：

通緝犯蛋餅違規停車警方高雄

