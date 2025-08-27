　
觀光署推4路線徒步漫遊馬祖　打造台灣版朝聖之路

▲▼馬祖,觀光,離島,國旅,旅遊。（圖／馬管處提供）

▲馬祖列島以戰地史蹟、閩東石屋聚落、海蝕地形與燕鷗生態，吸引無數遊客造訪。（圖／馬管處提供）

記者周湘芸／台北報導

永續旅遊浪潮興起，近年也掀起徒步朝聖浪潮，馬祖為全台唯一沒有紅綠燈的縣市，且有完善步行系統，觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣當地戰地風光、閩東文化與生態，舉辦「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動，9月將推出4條徒步路線搭配集章活動。

觀光署主秘方正光表示，馬祖列島以戰地史蹟、閩東石屋聚落、海蝕地形與燕鷗生態，吸引無數遊客造訪。過去多數遊客以快速打卡式觀光為主，為引導民眾更深入感受多元風貌，並響應環境永續，規劃「島嶼淨行」主題活動，強調「徒步」不僅是單純的移動，更是一種與土地、文化深度連結的方式。

▲▼馬祖,觀光,離島,國旅,旅遊。（圖／馬管處提供）

▲馬祖國家風景區管理處舉辦「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動，將推出4條徒步路線。（圖／馬管處提供）

馬管處長洪志光說明，近年海內外掀起徒步朝聖浪潮，包括西班牙聖雅各朝聖之路、日本熊野古道徒步之旅，成為旅客競相參與的新興活動。馬祖為全台唯一沒有紅綠燈的縣市，各島有完善步行系統，更有獨特閩東建築、億萬年花崗岩曲折海岸地景、四季分明的花季，「島嶼淨行-馬祖徒步慢旅」系列活動將規劃多條兼具人文與自然景觀的徒步路線。

洪志光表示，此次系列活動分為南竿宗教祈福之旅、莒光戰地文化之旅、北竿自然生態之旅、東引地質景觀之旅，讓遊客走進馬祖的歷史現場，聆聽老建築的故事，並體驗島嶼獨有的生態魅力，另結合各旅行社推行馬祖徒步慢旅5日遊行程，後續也將舉辦集章活動，讓旅客於旅途中兌換好禮。

▲▼馬祖,觀光,離島,國旅,旅遊。（圖／馬管處提供）

▲馬祖為全台唯一沒有紅綠燈的縣市，有完善步行系統。（圖／馬管處提供）

