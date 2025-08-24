赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

▲男子在日本機場非法棄置行李箱，遭日本警方送辦。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本觀光人潮爆量，各地飯店、機場相繼傳出有遊客棄置行李箱的亂象，大阪觀光局最新調查更揭露超過8成民宿飯店業者深受其害。在愛知縣，當地警方針對相關情況採取行動，一名男子因為在機場非法丟棄行李箱遭送辦。

日經亞洲報導，這波亂象源自遊客血拚之後購買更大尺寸行李箱來裝戰利品，但卻隨意棄置原有較小的行李箱。今年8月，大阪南區出現舊行李箱被棄置街頭的狀況，一名19歲女子對此坦言，「我不知道裡面是不是有裝什麼東西，所以很害怕」。

大阪觀光局在6月與7月調查34家住宿業者發現，超過80%反映遊客棄置行李箱問題嚴重。大阪心齋橋的業者指出，有時候房間內可能會有3至4個棄置行李箱，一般來說會把這些行李放在失物招領處3個月，但大多數是無人認領，光是去年的行李處理費用就來到30萬日圓（約新台幣6.2萬元）。

行李箱遭棄置的狀況也出現在機場，成田國際機場2024年度行李箱棄置案例為1073件，遠高於2019年度的479件，關西機場也面臨相同困擾。在機場被棄置的行李箱都需要經過嚴格檢查，警方會確認箱內是否有爆裂物，在確認完畢之後才會當作遺失物交給機場工作人員。

針對相關狀況，日本警方已開始展開執法行動。今年7月，愛知縣警方把一名在中部國際機場（Chubu Centrair International Airport）非法丟棄行李箱的男子送辦。警方稱，這名男子發現行李箱太大無法帶上機，便把東西放入另外一個行李箱中，並丟棄原本的行李箱。

龍谷大學教授Daisuke Abe指出，其實在其他國家行李箱棄置並不是什麼嚴重問題，遊客之所以會在日本隨意丟棄行李箱，可能是因為行李箱價格相對低廉，「公部門與民間需要共同針對此事進行討論，這樣我們才能建立一套讓旅客妥善處理行李箱並獲得充分資訊的制度」。