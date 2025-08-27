雙層巴士登觀光特刊封面「3天後停駛」　台中議員轟鬧笑話

▲觀光雙層巴士才行駛不久，就傳出廠商間合約糾紛，甚至惡意扣車事件。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

去年12月開始營運的台中市雙層觀光巴士，因為維修停止售票；另外，今年五月上路的台中市雙層觀光餐車，也在8月15日無預警停止營運，起因疑似為三晉公司、華府旅行社之間的合約糾紛，其中，雙層觀光巴士還傳出華府旅行社的駕駛，在8月中旬打算前往停車場開雙層巴士上工時，遭惡意扣車，逼得華府報警處理，現在當時遭扣車畫面也曝光。

台中市議員張家銨指出，去年12月才正式上路的雙層觀光巴士，日前因維修全面停止售票，至今仍不清楚要停多久；而今年5月新推出的雙層觀光餐車，也在8月15日宣布停駛。諷刺的是，市府才在8月12日發行的觀光特刊中，將這些巴士大力行銷為「不容錯過的台中亮點」，結果3天後就停駛，成為笑話，更凸顯台中市政府只會在業者成功時搶功勞，當作自己的政績宣傳，卻在業者遇到困難時袖手旁觀。

▲觀旅局曾多次宣傳雙層觀光巴士，但出了問題卻無法提供協助，讓民代砲轟台中市政府只會在業者成功時搶功勞，當作自己的政績宣傳，卻在業者遇到困難時袖手旁觀。（圖／民眾提供）



華府旅行社表示，公司向台北三晉公司承租雙層觀光巴士，合約兩年，並且支付百萬元押金，自去年12月開始經營，但8月11日收到三晉公司公文，片面指合約僅到8月15日，之後百萬押金也沒有歸還，甚至發生司機前往停車場卻發現車子遭惡意阻擋，無法將車開出營業，所以只能報警，並對三晉發出存證信函。

對於整起事件，台中市觀旅局強調，雙層觀光巴士係由華府旅行社自行籌辦，觀旅局未補助任何經費，歡迎各業者自主營運雙層觀光巴士，並已啟動相關行政協助。