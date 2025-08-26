10國「全球城市小姐」+台灣3佳麗齊聚！莒光樓前秀美腿行銷金門

▲「世界級」美女齊聚金門。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣今(26日)迎來10位來自不同國家的「世界級」全球城市小姐美女，為金門拍攝美景宣傳短影片，副縣長李文良為此致贈特製金門紀念酒給這些國際佳麗，感謝她們讓全世界有機會看見金門。





全球城市小姐世界邀請賽將於8月31日在台北舉行，擔任世界賽主席的「金門媳婦」蕭美萍特別於賽前安排分別來自日本、蘇里南、德國、菲律賓、委內瑞拉、巴西、俄羅斯、哈薩克、葡萄牙 及紐西蘭等十個國家的佳麗，連同3位台灣本地選出的全球城市小姐吳芷瑜、代家萁和林之旋一起在賽前，抽空來金門拍攝行銷短視頻。

蕭美萍表示，全球都在興盛「美女經濟」。她的先生是地方知名建商「熊敏營造」，也是金門行活動最大贊助企業，身為嫁到金門的媳婦，難得擔任賽事主席，當然要把這些世界級美女引導到金門，行銷金門，將吸睛的美女和美景、美食結合，把金門帶向全世界。





蕭美說，這十位國際佳麗有的是妙齡小姐冠軍，有的是世界超模大賽優勝，有的是旅遊小姐得獎人，個個都有來頭，絕對稱得上是世界級美女。



全球城市小姐是在8月24日到訪金門，抵達後便馬不停蹄的走訪翟山坑道、金門酒廠、聖祖貢糖、山后民俗文化村、甄洋樓、北山播音牆、莒光樓、金門大橋及清金門鎮總兵署等多地。





金門縣政府對於全球城市小姐的到訪和別具創意的主動行銷，十分感謝。副縣長李文良上午在莒光樓接待這些國際佳麗,並致贈佳麗特製紀念酒，表示歡迎之意。 他表示，金門確實是獨特的地方，聽說所有佳麗來台都爭取要來訪問，這也是金門有獨特的魅力所在，才會吸引到很多的外國佳麗們想要到此一遊。這樣的潛力也同時適合透過國際佳麗們在社交媒體或是社群上面宣傳，一定很多人去追蹤她們，相信藉由佳麗們的分享，會有更多人想來了解金門，拜訪金門。



巴西佳麗迪奧凡娜、葡萄牙佳麗喬安娜以及紐西蘭佳麗安蒂葛蕾絲，三人也代表全球城市小姐表達了對於金門風光與文化的讚賞。國際佳麗的來訪受到熱烈歡迎，除了縣府贈酒外，還有縣議員王國代及金門酒廠總經理丁承康分別代表議會和酒廠贈酒、聖祖貢糖及縣議員周子傑贈送貢糖及餅乾禮盒，個個都是大包小包大豐收，充分感受到金門各界的地方熱情。