旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍

▲近期日本擬加徵「住宿稅」，引起熱議。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

近年日本觀光客暴增，「觀光公害」成為熱門話題。為此，日本全國掀起「住宿稅」徵收潮，據最新調查，高達92個地方政府正在研擬開徵，加上已實施或排定計畫的42個地區，未來赴日旅遊的住宿成本將大幅增加。

住宿稅是針對飯店、旅館住宿者課徵的地方稅，不分國內外旅客，一律需繳納。稅收將用於觀光推廣與改善觀光公害，例如加強大眾運輸、環境清潔等。然而，這項政策也引發業者反彈，擔心增加行政負擔，且必須明確說明稅金用途才能讓納稅人信服。

最引人注目的是京都市的驚人調整。京都市議會於2025年3月通過修正案，決定自2026年3月起大幅調漲住宿稅，從現行的3級制改為5級制。其中最高稅額從原本的1000日圓暴漲至1萬日圓（約新台幣2000元），漲幅高達10倍，成為全日本住宿稅最高的地區。

大阪府也宣布自2025年9月1日起實施新制，將免稅門檻從原本的7000日圓下修至5000日圓，並依住宿費用採取分級徵收：

● 不到5000日圓：免稅

● 5000日圓～1.5萬日圓：200日圓

● 1.5萬日圓～2萬日圓：400日圓

● 2萬日圓以上：500日圓