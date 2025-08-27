獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

▲台中新光三越將在9月27日復業，目前1到3樓精品大咖全留下，展現對店王的力挺。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越即將於9月27日復業，並舉行感謝祭活動。根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，即便氣爆事件停業超過半年，但包括LV、GUCCI、LOEWE、FENDI、ferragamo等精品大咖依舊力挺，台中新光原有的1、2、3樓的精品專櫃全留下，無人出走，台中新光三越重返全台店王寶座應指日可待。

品牌坦言，台中新光三越年穩坐全台百貨「店王」寶座，擁有驚人的集客力與消費實力，對於一線精品而言，這裡是中台灣最重要的業績來源，擁有最穩固的頂級客群，因此即便歷經祝融與漫長等待，品牌仍選擇「原地等待」，用行動證明其「店王」地位難以撼動，因此以LV為例，目前在台中大遠百開設臨時櫃位，但合約僅到11月，屆時重心依舊回到台中新光三越。

依據台中新光三越規劃，9月27日舉辦開幕以及感謝祭活動、10月9日週年慶預購、16日週年慶開跑。

台中新光三越今天也表示，店鋪正全力修復中，除以「新店舖規格重啟」標準，投入3000人次人力資源盤點更新各項軟硬體設備，也增加天然氣偵測阻斷通報設備、導入一層一人防災士制度等，同時在安全檢驗方面也以高標對應，務求消費買場的施工及後續使用安全均能層層檢核嚴格把關、處處安全加強防護。