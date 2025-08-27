科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

▲台中市警局一名時任陳姓科長對賴姓女警性騷，女警對警局提國賠敗訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局陳姓保安科長，對一名行政科女警性騷，陳姓科長不僅喊她「美女」，又伸手摸頭部、頸部，導致女警嚇到罹患焦慮症。警局雖處陳姓科長申誡2次、調整單位，但女警認為警局處理時間過長、態度消極，提出國賠21萬餘元。但法院認定，案件與國賠要件不符，判她敗訴，上訴也被駁回，全案確定。

女警表示，陳姓科長於2021年間，市警局執行新冠疫情聯合指揮所勤務時，對自己性騷擾，陳在辦公室外走廊，見自己要去冰箱拿取物品，以「美女」稱呼，又以手部摸頭部、頸部方式性騷。隔日馬上提出性騷申訴，同年底性騷防治委員會對陳姓科長裁罰3萬，認定有性騷。

女警身心受到驚嚇，經勵馨基金會心理諮商評估，需要接受心理輔導，由警局同意公出後，接受諮商，甚至罹患廣泛性焦慮症；陳姓科長則在事發後8個月，才被處以申誡2支，列為風紀評估對象，並且調整服務單位。

女警認為，市警局是雇主，卻消極怠惰，事發後3.5個月張貼防治海報，不符合「立即」定義。接獲申訴後8.5個月，才將陳姓科長調職，依性騷法、國家賠償法、性別工作平等法等規定，請求醫療費、非財產上損失總計21萬8920元。

台中市警局認為，市警局於女警申訴後，立即於當天、隔日完成雙方詢問，並成立調查小組，於同年8月進行審查會議，後續協助賴員轉介心理諮商，並陳核諮商時數給予公出前往，由社會局在隔年調查完畢後，也簽陳本案懲處，賴員上訴無理由。

台中地院豐原簡易庭一審判女警敗訴，女警上訴後，台中地院合議庭二審仍認為，陳姓科長對女警的性騷擾言語、舉動，與職務行為無關，非屬公務員執行公權力行為，女警請求警局就陳姓科長性騷行為負損害賠償，自屬無據。

合議庭認定，女警也是下班後遭到陳姓科長性騷擾，客觀上難以認定與職務有關，並非「執行職務時」遭受性騷，而陳姓科長並非女警的雇主，也不適用性平法，因此判女警敗訴確定。