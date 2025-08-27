　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

▲▼台中市警察局,外觀,警察,台中,台中警察,台中警局,台中市警局。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市警局一名時任陳姓科長對賴姓女警性騷，女警對警局提國賠敗訴。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市警局陳姓保安科長，對一名行政科女警性騷，陳姓科長不僅喊她「美女」，又伸手摸頭部、頸部，導致女警嚇到罹患焦慮症。警局雖處陳姓科長申誡2次、調整單位，但女警認為警局處理時間過長、態度消極，提出國賠21萬餘元。但法院認定，案件與國賠要件不符，判她敗訴，上訴也被駁回，全案確定。

女警表示，陳姓科長於2021年間，市警局執行新冠疫情聯合指揮所勤務時，對自己性騷擾，陳在辦公室外走廊，見自己要去冰箱拿取物品，以「美女」稱呼，又以手部摸頭部、頸部方式性騷。隔日馬上提出性騷申訴，同年底性騷防治委員會對陳姓科長裁罰3萬，認定有性騷。

女警身心受到驚嚇，經勵馨基金會心理諮商評估，需要接受心理輔導，由警局同意公出後，接受諮商，甚至罹患廣泛性焦慮症；陳姓科長則在事發後8個月，才被處以申誡2支，列為風紀評估對象，並且調整服務單位。

女警認為，市警局是雇主，卻消極怠惰，事發後3.5個月張貼防治海報，不符合「立即」定義。接獲申訴後8.5個月，才將陳姓科長調職，依性騷法、國家賠償法、性別工作平等法等規定，請求醫療費、非財產上損失總計21萬8920元。

台中市警局認為，市警局於女警申訴後，立即於當天、隔日完成雙方詢問，並成立調查小組，於同年8月進行審查會議，後續協助賴員轉介心理諮商，並陳核諮商時數給予公出前往，由社會局在隔年調查完畢後，也簽陳本案懲處，賴員上訴無理由。

▲▼台中地院,簡易庭,豐原。（圖／記者許權毅攝）

▲台中地院豐原簡易庭一審判女警敗訴，二審也認為不符合國賠要件。（圖／記者許權毅攝）

台中地院豐原簡易庭一審判女警敗訴，女警上訴後，台中地院合議庭二審仍認為，陳姓科長對女警的性騷擾言語、舉動，與職務行為無關，非屬公務員執行公權力行為，女警請求警局就陳姓科長性騷行為負損害賠償，自屬無據。

合議庭認定，女警也是下班後遭到陳姓科長性騷擾，客觀上難以認定與職務有關，並非「執行職務時」遭受性騷，而陳姓科長並非女警的雇主，也不適用性平法，因此判女警敗訴確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」　真相崩潰
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

家寧「社群被洗版」哭了！引用泰勒絲名言：請把自己當精品去對待

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩　練習賽交手美國、日本社會人

石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／新北回收場大火！異味飄2區

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

更多熱門

相關新聞

通緝犯戴「顯眼工程帽」被抓到

通緝犯戴「顯眼工程帽」被抓到

台中一名張姓毒品通緝犯，日前騎機車上路，卻戴著黃色工程帽，並非一般的安全帽，巡邏員警發現後，立刻從車陣中鳴笛，要求張男靠邊停，進一步查出他應在6月入監執行，卻在外逍遙逃亡2個月。

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

醉男派出所內「糞便抹臉」　下場曝光

醉男派出所內「糞便抹臉」　下場曝光

即／台中清水驚現天坑　貨車後輪卡洞裡

即／台中清水驚現天坑　貨車後輪卡洞裡

全盛時期擁300舞小姐　「白雪大舞廳」2.56億法拍

全盛時期擁300舞小姐　「白雪大舞廳」2.56億法拍

關鍵字：

台中警局性騷科長女警美女

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面