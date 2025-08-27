　
地方 地方焦點

弟弟自製木板斜坡守護癱瘓兄　犯保屏東分會送暖相伴

▲犯保屏東分會暖心送達重傷照護物資。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

▲犯保屏東分會暖心送達重傷照護物資。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子因車禍癱瘓終身需輪椅，妻子失智、獨子在外地工作，全家重擔落在弟弟肩上，他甚至自製斜坡、日夜照料，生活艱辛。為減輕重傷家庭壓力，犯罪被害人保護協會屏東分會不僅提供法律協助，更準備尿布、看護墊等照護物資親送至20戶案家，屏東地檢署檢察長陳盈錦、主委梁應鐘與志工同行，傳遞社會溫暖，盼讓受創家庭不再孤單。

▲犯保屏東分會暖心送達重傷照護物資。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

▲犯保屏東分會暖心送達重傷照護物資。（圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供）

犯罪被害人保護協會屏東分會表示，犯罪事件的發生，往往為家庭帶來無盡的創傷與遺憾；而當被害人遭受重傷，其所承受的不僅是身體上的劇痛，更讓整個家庭瞬間背負起沉重且持續一生的照護壓力。為了減輕重傷被害人家庭的負擔，該會特別購置尿布、尿片、看護墊等長期照護所需物資，並親送至20戶重傷被害人家庭，期盼在困境中傳遞一份溫暖與關懷。

為此，屏東地檢署檢察長陳盈錦、犯保屏東分會主委梁應鐘、分會委員、志工及同仁親送物資到案家，親自探望重傷家庭所需，讓他們在長期照護中不再感到孤單。其中李姓男子因車禍導致下半身癱瘓，終身需依賴輪椅行動。妻子患有失智症，獨子又長年在外地工作，為了讓他獲得更妥善照護，弟弟擔負起主要照顧的責任，並與看護共同照料，還自製木板斜坡方便帶哥哥出門，不辭辛勞接送其至醫院回診及外出散心。

分會除提供法律等協助外，也持續媒合相關物資，減輕家庭照護負擔。案家除了對於犯保的貼心關懷感動外，也表達案件造成案家許多的重擔，但是犯保協會的一直陪伴及照顧，減輕了其對於法律許多的不安及恐懼，也很感謝犯保減輕了其負擔及提供的幫助，讓家屬感受到社會的溫暖。

重傷家庭的復原之路漫長且艱辛，犯保屏東分會深知這份不易，未來也將持續以實際行動陪伴與關懷，讓這份溫暖與愛不缺席、不止步，真正走進每一個需要支持的角落。

ET快訊
快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔重判16年
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

關鍵字：

犯罪被害人屏東社會溫暖家庭關懷犯保協會

