專挑學校周遭ATM提款　4個月552筆！屏警5波行動逮17詐團成員

▲警察局長甘炎民說明打車校園ATM詐欺狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局破獲以黃姓男子為首的詐欺提領集團，查獲車手頭、收水、控盤等共計17人；該集團看準大學校園與周邊ATM密集、管制鬆散，誤以為能規避查緝，自今年4月至7月間集中在校園周邊犯案，短短數月間提款多達552筆。警方結合校方力量，陸續展開五波行動，成功將校園提款車手驅逐出校園。

警方表示，該集團分工明確，包含車手頭、收水及控盤人員，運作模式有系統且具高度隱密性。屏東縣警察局刑警大隊及各分局掌握線索後，立即展開跨區聯防，透過路網分析、橫向情資串聯、線上機動部署及校園通報等多重偵查手法，逐步鎖定涉案對象。

自4月至7月間，警方接連發動5波行動，成功查獲17名嫌犯，當中11人經法院裁准收押。行動中並查扣汽車3部、現金新臺幣51萬元、提款卡36張、手機13支、筆電2台等大批贓證物，徹底瓦解這個活躍於校園周邊的提領集團。

警方強調，校園ATM因數量眾多、出入複雜，過去常被詐欺集團視為提款熱點，甚至利用校園自治作為掩護，以為能逃避查緝。然而在屏東縣警局的持續監控與精準部署下，校園周邊提領數量在7月已明顯驟降至零，顯示打詐策略發揮了顯著成效。今年截至7月底，屏警共計查獲車手128人，相關熱點提款數也由5月的1816筆，下降至7月僅62筆，整體犯罪態勢獲得有效壓制。

刑警大隊大隊長葉士傑指出，此次查獲的車手集團不僅對受害人財產安全造成威脅，更危害校園學子環境安全。警方主動與屏東大學、美和科技大學等校園合作，建立聯防與通報機制，讓犯罪行為無所遁形。

警察局長甘炎民表示，校園ATM因開放性高，易成車手提款熱點，警方除強化查緝外，也統合全局資源進行校園反詐宣導，主動拜會轄內各大學，推動公私協力，與校園建立通報機制，共同守護民眾財產安全，並鼓勵民眾主動檢舉詐騙車手，凡經查證屬實並協助警方成功逮捕者，將依規定核發最高新臺幣1萬元獎金，全民一起來打詐，讓車手無所遁形！