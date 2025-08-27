　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專挑學校周遭ATM提款　4個月552筆！屏警5波行動逮17詐團成員

▲警察局長甘炎民說明打車校園ATM詐欺狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警察局長甘炎民說明打車校園ATM詐欺狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局破獲以黃姓男子為首的詐欺提領集團，查獲車手頭、收水、控盤等共計17人；該集團看準大學校園與周邊ATM密集、管制鬆散，誤以為能規避查緝，自今年4月至7月間集中在校園周邊犯案，短短數月間提款多達552筆。警方結合校方力量，陸續展開五波行動，成功將校園提款車手驅逐出校園。

▲警察局長甘炎民說明打車校園ATM詐欺狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，該集團分工明確，包含車手頭、收水及控盤人員，運作模式有系統且具高度隱密性。屏東縣警察局刑警大隊及各分局掌握線索後，立即展開跨區聯防，透過路網分析、橫向情資串聯、線上機動部署及校園通報等多重偵查手法，逐步鎖定涉案對象。

▲警察局長甘炎民說明打車校園ATM詐欺狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警察局長甘炎民說明打車校園ATM詐欺狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

自4月至7月間，警方接連發動5波行動，成功查獲17名嫌犯，當中11人經法院裁准收押。行動中並查扣汽車3部、現金新臺幣51萬元、提款卡36張、手機13支、筆電2台等大批贓證物，徹底瓦解這個活躍於校園周邊的提領集團。

警方強調，校園ATM因數量眾多、出入複雜，過去常被詐欺集團視為提款熱點，甚至利用校園自治作為掩護，以為能逃避查緝。然而在屏東縣警局的持續監控與精準部署下，校園周邊提領數量在7月已明顯驟降至零，顯示打詐策略發揮了顯著成效。今年截至7月底，屏警共計查獲車手128人，相關熱點提款數也由5月的1816筆，下降至7月僅62筆，整體犯罪態勢獲得有效壓制。

刑警大隊大隊長葉士傑指出，此次查獲的車手集團不僅對受害人財產安全造成威脅，更危害校園學子環境安全。警方主動與屏東大學、美和科技大學等校園合作，建立聯防與通報機制，讓犯罪行為無所遁形。

警察局長甘炎民表示，校園ATM因開放性高，易成車手提款熱點，警方除強化查緝外，也統合全局資源進行校園反詐宣導，主動拜會轄內各大學，推動公私協力，與校園建立通報機制，共同守護民眾財產安全，並鼓勵民眾主動檢舉詐騙車手，凡經查證屬實並協助警方成功逮捕者，將依規定核發最高新臺幣1萬元獎金，全民一起來打詐，讓車手無所遁形！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

快訊／土城汽車連撞5車釀7傷！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝光

快訊／新北土城汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

曾盜刻部長印詐貸　神鬼會計師再組詐團捲7.8億！退休婦2億噴飛

通緝犯認證好吃！工人買古早味蛋餅被逮　落網堅持外帶4份

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲不起訴

報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

快訊／下午大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

專挑學校周遭ATM提款　4個月552筆！屏警5波行動逮17詐團成員

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

快訊／土城汽車連撞5車釀7傷！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝光

快訊／新北土城汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

曾盜刻部長印詐貸　神鬼會計師再組詐團捲7.8億！退休婦2億噴飛

通緝犯認證好吃！工人買古早味蛋餅被逮　落網堅持外帶4份

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲不起訴

報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

快訊／下午大雷雨狂炸鹿港、福興！二級淹水警戒發布

專挑學校周遭ATM提款　4個月552筆！屏警5波行動逮17詐團成員

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

【忘拉手煞悲劇】計程車倒退嚕 運將肉身擋！遭活活壓死

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

更多熱門

相關新聞

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

知名製作人邱瓈寬才剛在恩師裴祥泉1.3億元遺產官司中獲得勝訴，沒想到她過去照顧生病的謝姓閨蜜母子生活5年，閨蜜病逝後，邱瓈寬突遭指控侵占謝女存款以及出售大立光股票款逾31億元，但因醫師見證謝女在病床上簽委任書，由邱瓈寬代管財產，台北地檢署27日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

校園違法處罰案例入課程以同理取代懲罰

校園違法處罰案例入課程以同理取代懲罰

騎士輾碎石摔車慘死！警追查「奪命石塊」來源

騎士輾碎石摔車慘死！警追查「奪命石塊」來源

屏警善心募款　助老婦度過喪子難關

屏警善心募款　助老婦度過喪子難關

大雨中汽車拋錨橋上　警協助發動脫困

大雨中汽車拋錨橋上　警協助發動脫困

關鍵字：

詐欺校園警方屏東破獲

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面