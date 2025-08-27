獨／女狂粉騷擾曹雅雯沒錢交保　限制住居旅館距髮廊僅300公尺

▲金曲歌后曹雅雯造型髮廊與女狂粉限制住居的旅館僅300公尺。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

金曲歌后曹雅雯遭到新加坡籍女粉絲騷擾長達一年多，女粉絲並在2025年6月間被判刑6個月，在即將到案執行前夕，又在26日下午2時許，趁許雅雯前往髮廊做造型趁機堵人，最後曹女等人報警處理，警方依照跟騷法移送地檢署偵辦，後續諭令限制住居，但曹女限制住居的旅館，到曹雅雯經常出入的髮廊僅300公尺，徒步只要5分鐘時間。

據悉，金曲歌后曹雅雯遭到30歲的新加坡劉姓女粉絲長期騷擾長達一年多，判決書內容指出，劉女自2023年11月起頻繁寄送EMAIL，以臉書、IG傳訊給曹雅雯，曹不堪其擾封鎖引發對方不滿，竟自2024年8月起開始改為傳訊、發文恐嚇「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「不解封我到時候我看你怎樣死」。

2025年2月11日劉女來台，得知曹雅雯將搭車返回台南，竟到板橋車站堵人，並在曹現身時徒手拉扯她的行李箱、手機吊飾，出言要她解除封鎖，曹當場報警處理。

法官審理後，考量劉女犯後雖坦承犯行，然其行為對曹造成莫大心理壓力與畏懼，迄今未獲取諒解寬恕，依恐嚇危害安全罪處5月、強制罪處2月，合併執行6月有期徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

▲女狂粉騷擾金曲歌后曹雅雯被判刑，沒想到不知悔改，執行前夕又再度騷擾。（圖／記者劉昌松攝）

曹雅雯也對劉姓女粉絲提出保護令申請，要求不得靠近曹雅雯100公尺的範圍，但是劉卻在執行前夕，又前往髮廊堵曹雅雯，甚至拉扯、搶奪她的行李、手機，被趕到現場的員警依違反跟騷法現行犯逮捕。經移送北檢複訊後，27日上午檢方諭令5萬元交保，惟劉女供稱沒錢，因此改限制住居在西門町的旅社。

據了解，曹雅雯長期由同一位設計師負責造型，店家則是在西門町商圈裡，而劉女被裁定限制住居的投宿旅館，該旅也在西門町商圈，且兩處地點僅300公尺，徒步距離約5分鐘，警方也將加強巡邏，避免劉女又再度做出違法行為。