社會 社會焦點 保障人權

獨／下周將到案執行！女狂粉髮廊拉扯曹雅雯　沒錢交保改限制住居

記者劉昌松、黃資真／台北報導

金曲歌后曹雅雯遭新加坡籍30多歲的劉姓女粉絲騷擾長達一年，今年中才遭判刑6月，即將在下個月到案執行。本月25日曹雅雯在髮廊做造型時，卻又遇到劉女，對方拉扯更搶奪她的行李、手機，被趕到現場的員警依違反跟騷法現行犯逮捕。經移送北檢複訊後，今(27日)上午檢方諭令5萬元交保，惟劉女供稱沒錢，因此改限制住居在西門町的旅社。

▲▼ 新加坡籍劉姓女粉絲因違反保護令，與藝人曹雅雯發生拉扯被逮。（圖／記者劉昌松攝）

▲新加坡籍劉姓女粉絲因違反保護令，與藝人曹雅雯發生拉扯被逮。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，劉女住在西門町附近的旅社，因為前案被限制出境，平常都在附近閒晃，她供稱昨天外出時遇到曹雅雯，曹女一見到她就急著打電話報警，劉女想阻止並解釋，雙方發生拉扯，過程中警方獲報到場，將劉女以現行犯逮捕。

曹雅雯經紀人則表示，當時曹剛從髮廊離開，就被劉女攔下堵人，失控拉扯並搶奪她手上的行李和手機，現場工作人員緊急擋駕，過程中劉女更步步進逼強調自己只是想要談一談。

檢察官訊後依違反《跟騷法》等罪嫌諭令5萬元交保，後因無力籌保，改為釋回限制住居於投宿旅社，據了解，檢察官已通知她下周報到執行前案遭判6個月得易科罰金的案件。

判決書內容指出，劉女自2023年11月起頻繁寄送EMAIL，以臉書、IG傳訊給曹雅雯，曹不堪其擾封鎖引發對方不滿，竟自2024年8月起開始改為傳訊、發文恐嚇「「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「不解封我到時候我看你怎樣死」。

今年2月11日劉女來台，得知曹將搭車返回台南，竟到板橋車站堵人，並在曹現身時徒手拉扯她的行李箱、手機吊飾，出言要她解除封鎖，曹當場報警處理。

法官審理後，考量劉女犯後雖坦承犯行，然其行為對曹造成莫大心理壓力與畏懼，迄今未獲取諒解寬恕，依恐嚇危害安全罪處5月、強制罪處2月，合併執行6月有期徒刑，得易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

08/26 全台詐欺最新數據

高鐵「彈性乘車」將取消！　改搭較早車次要換票
快訊／菲律賓西方熱帶低壓生成！朝南海前進
獨／曹雅雯手機、行李遭搶！　嫌犯當場逮捕
「現役AV女優」台中賣淫！　7女被逮畫面曝
女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截
李四川揭輝達台灣總部9月底拍板！　黃仁勳盼明年5月開工

獨／下周將到案執行！女狂粉髮廊拉扯曹雅雯　沒錢交保改限制住居

曹雅雯被堵　瘋狂女粉被當場逮捕移送

曹雅雯被堵　瘋狂女粉被當場逮捕移送

金曲歌后遭新加坡籍30多歲的劉姓女粉絲騷擾長達一年，劉女被判6個月、驅逐出境，如今曹雅雯到髮廊做造型又被劉女圍堵，搶奪她的行李、手機，當場失控拉扯，劉女違反保護令，被警方當場逮捕，依跟騷法移送法辦。

恐怖女粉才被判5罪！再突襲曹雅雯搶手機...驚悚過程曝光

恐怖女粉才被判5罪！再突襲曹雅雯搶手機...驚悚過程曝光

PO濺血圖卡被起訴　「迷因」版主、女粉獲釋

PO濺血圖卡被起訴　「迷因」版主、女粉獲釋

保護令生效8天　前任狂傳訊騷擾下場曝

保護令生效8天　前任狂傳訊騷擾下場曝

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部擴大警方查詢家暴紀錄

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部擴大警方查詢家暴紀錄

關鍵字：

曹雅雯狂粉限制住居保護令

