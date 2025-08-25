PO濺血圖卡被起訴　「迷因台式民主」版主、女粉收押近2月獲釋

記者黃哲民／台北報導

經營「迷因台式民主」粉專的工程師戴瑞甯，在粉專PO出參與偵審京華城案的司法官合成照，並以染血圖樣標註「#記住他們」等語，前護理師林惠珠從粉專下載合成照，加註「命債命還」上網轉傳，2人到案被羈押禁見將近2個月，今（25日）被起訴涉犯恐嚇、違反《個人資料保護法》等罪嫌，移審台北地院後，法官裁定2人均無保限制住居。

▲以濺血圖卡揭露京華城案偵審司法官個資、到案被羈押的「迷因台式民主」粉專版主工程師戴瑞甯（中）、今（25日）被起訴移審，法官裁定無保限制住居。（圖／記者黃哲民攝）

檢方今庭訊建請法官若認為戴、林2人無羈押必要，請酌予交保或限制出境、出海防逃。法官指戴男承認涉犯《個資法》，雖否認意圖恐嚇司法官，但不爭執客觀行為，而林女全部認罪，2人犯罪嫌疑重大、有勾串共犯之虞等羈押理由，惟無羈押必要，2人也供稱無出國計畫，因此命2人限制住居，訂於下月（9月）26日上午續審，

戴男離開時，被問到對於無保限制住居的回應，他笑著說「謝謝」，林女用文件遮臉、鞠躬表示謝謝法官，還提醒採訪記者注意腳步別摔倒，律師從忙幫說「謝謝司法！」

戴男庭訊表示，製作本件京華城案司法官合成照，是因京華城被告彭振聲的妻子墜樓身亡事件、「令我感到憤慨」，他僅在合成照中的檢察官個人照，加上染血圖樣，用以代表「彭振聲妻子的血」，他PO文也是針對此事評論。

▲護理師林惠珠（中）將京華城案偵審司法官合成照加註「命債命償」再轉發，到案被羈押禁見，今（25日）被起訴移審，法官裁定無保限制住居。（圖／記者黃哲民攝）

至於加註「#記住他們的名字跟臉」用意，戴男說，希望大眾記得每次判決，是由哪些司法官審理的，絕大多數照片是上網蒐集到，只有其中1位楊姓法官照片從缺，他在粉專公開徵求「歡迎網友提供」，就有1位名為「賈仙姑」的網友私訊提供，他不知對方真名，跟對方也只有這1次交集。

法官質疑戴男本件PO文附照時，彭妻墜樓事件尚待查明原因，為何逕自認定是跳樓自殺，戴男說有看到彭振聲在法庭哭喊「檢察官怎麼這麼可惡」的影片，加上彭妻在丈夫被收押後才罹患憂鬱症，所以他判斷彭妻墜樓事件，跟彭振聲遭受不正訊問有關。

戴男表示希望早點回家幫忙照顧小孩，他妻子從未公開發表政治評論，卻因他個人行為、須1個人承擔家務，他已提供審理所需證據，希望停押，律師補充戴男到案至今，沒刪除任何對話紀錄滅證。

林女庭訊自稱「真的很慚愧」，保證若能交保、一定遵期出庭，不再讓年邁父母為他難過、南北奔波，她已從醫院離開，待業中。辯護律師表示林女標註「命債命償」，是表示因果關係的概念，並無勾串與反覆實施同一犯罪之虞。

起訴指出，戴瑞甯長期關注柯文哲等人涉犯的京華城等案偵、審訊息，今年（2025年）7月1日北院審理京華城案當天上午9點多，傳出彭妻在高雄墜樓身亡事件，戴男隔天（2日）在粉專「迷因台式民主」，PO文公布包含11位檢察官全名的合成照。

戴男當天PO文指稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的名字跟臉」，得知檢方要辦他，戴男加碼公布京華城案北院合議庭3位法官全名與照片，聲稱「灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」

長期追蹤「迷因台式民主」的林惠珠，從粉專下載11位檢察官的合成照，加註「命債命還」4字，重新上網散布，經被點名的檢察官以及司法院政風處提告後，檢警調今年7月3日搜索約談，戴、林先後到案，均被已有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞等理由，羈押禁見。

台北地檢署今起訴戴、林2人本案行為，造成司法人員執行職務時內心巨大壓力與人身安全疑慮，嚴重挑戰司法威信，在社會上更造成民眾惴惴不安，甚至引起模仿效應，危害社會秩序甚鉅，惡性非輕，具體求處戴男7月以上徒刑，林女6月徒刑，林女的周姓男友被指涉共犯，獲不起訴處分。

